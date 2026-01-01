Le projet de l’école du Jardin-des-Lacs va de l’avant

Saint-Denis-de-Brompton – Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a confirmé de façon officielle, le lundi 23 février, que le ministère de l’Éducation autorise la réalisation du projet d’agrandissement de l’école du Jardin-des-Lacs, qui permettra d’offrir aux élèves un environnement moderne, sécuritaire et adapté à leurs besoins.

Ce projet vise l’aménagement d’une solution permettant l’ajout rapide de six classes modulaires et d’un gymnase à l’école du Jardin-des-Lacs, située à Saint-Denis-de-Brompton. Le projet est rendu possible grâce à un financement du ministère de l’Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.

« Le CSSRS veut s’assurer que nos élèves ont des milieux d’apprentissage stimulants. Ces six nouvelles classes et le gymnase en particulier contribueront à leur développement et augmenteront leurs aptitudes à se concentrer en classe. Je remercie d’ailleurs notre ministre, Sonia LeBel, le député de Richmond, André Bachand, ainsi que le maire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux, et notre équipe des projets pour ce beau travail de collaboration », mentionne Sylvain Racette, directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

En décembre 2024, le ministère de l’Éducation a dû prendre la décision de mettre sur pause un certain nombre de projets d’ajout d’espace en cours de planification, et ce, afin de respecter le cadre financier du gouvernement et la capacité de payer des contribuables.

« C’est une excellente nouvelle pour les familles et les jeunes de la région de Sherbrooke. Investir dans nos écoles est un choix clair en faveur de la réussite scolaire des élèves et du développement des communautés. Ce projet répond à des besoins bien réels sur le terrain et aura des retombées concrètes. Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui a investi de façon historique dans les infrastructures scolaires », soutient André Bachand, député de Richmond.

« Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement dans la construction et l’entretien des écoles : les budgets sont passés de 9 à 23,5 milliards de dollars. Au-delà de ces investissements, il faut s’assurer de maximiser chaque dollar investi par les Québécois afin de réaliser le plus grand nombre de projets possible, au meilleur coût possible, pour répondre aux besoins des élèves. L’annonce d’aujourd’hui est le résultat d’un important travail de collaboration entre le Ministère et les organismes scolaires, qui ont identifié ensemble les meilleures solutions à mettre en œuvre pour ce faire. Cela nous permet ainsi d’aller de l’avant avec la réalisation de ce projet », de dire Sonia LeBel, ministre de l’Éducation.