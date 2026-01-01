X
Rechercher
Publicité

Des élèves de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption animent un atelier avec des résidents du CHSLD des Sources

durée 7 mars 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Georges-de-Windsor - 21 élèves de 4e et 5e année de l’école primaire Notre-Dame-de-L’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor se sont rendu du côté du CHSLD des Sources le mercredi 25 février dernier, afin de rencontrer quelques bénéficiaires de l’endroit.

L’activité intergénérationnelle organisée dans le cadre de leur cours d’arts consistait notamment à échanger avec les résidents et d’animer un atelier de jeux interactifs qu’ils avaient eux-mêmes imaginés et préparés pour l’événement.

L’enseignant responsable, M. Francis Vigneux-Blais, confiait que l’idée de tenir ce genre d’activité avait été élaborée conjointement avec le centre d’hébergement et de soins de longue durée et qu’elle consistait à créer un moment enrichissant pour les étudiants en leur permettant de réfléchir et de préparer des activités de partage et de divertissement spécialement conçu pour les aînés.

« Cette initiative a permis de créer de beaux échanges entre les générations, favorisant à la fois l’empathie, l’engagement communautaire et le développement de compétences chez les élèves tout en apportant joie et stimulation aux résidents. Je peux dire qu’il s’agit sans contredit de l’un des plus beaux moments de la présente année scolaire. », a-t’il mentionné.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de personnes, formées de résidents et de bénéficiaires du centre de jour, qui auront eu le plaisir de profiter d’une heure de bienveillance en compagnie des jeunes de l’école de Saint-Georges-de-Windsor.

« Il s’agissait d’une première activité du genre pour nous et compte tenu de la belle réussite globale, c’est certain que nous évaluerons la possibilité de répéter l’expérience dans le futur. ». de conclure, monsieur Vigneux-Blais.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La persévérance scolaire soulignée de façon tangible à l’école du Tournesol

27 février 2026 | 0h00

La persévérance scolaire soulignée de façon tangible à l’école du Tournesol

Windsor — Le Carrefour jeunesse emploi du comté de Johnson et l’école secondaire du Tournesol ont accueilli leurs partenaires de la MRC du Val-Saint-François ainsi que les parents des élèves lors d’une « Matinée toastée » pour souligner l’importance de la persévérance scolaire. Cette activité s’est tenue le jeudi 19 février. Les Matinées ...

LIRE LA SUITE
L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remporte le volet local de Ô-génies

27 février 2026 | 0h00

L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remporte le volet local de Ô-génies

Val-des-Sources — Le Club Opti-jeunesse de Val-des-Sources, anciennement connu sous l’appellation du Club Optimiste d’Asbestos, organisait la finale locale de la compétition de connaissances générales « Ô-génies » le dimanche 15 février dernier au centre Notre-Dames-de-Toutes-Joies. Ce concours amical du savoir, portant autrefois le nom ...

LIRE LA SUITE
Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

25 février 2026 | 0h00

Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

MRC des Sources — Fidèle aux initiatives des dernières années, élus municipaux, députés, dignitaires et organismes de la région ont tenu à souligner les jours de la persévérance scolaire par diverses marques de soutiens aux étudiants partout sur le territoire de la MRC des Sources. Ainsi, à titre d’exemple, le préfet de la MRC et maire de ...

LIRE LA SUITE