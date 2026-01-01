L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remporte le volet local de Ô-génies

Val-des-Sources — Le Club Opti-jeunesse de Val-des-Sources, anciennement connu sous l’appellation du Club Optimiste d’Asbestos, organisait la finale locale de la compétition de connaissances générales « Ô-génies » le dimanche 15 février dernier au centre Notre-Dames-de-Toutes-Joies.

Ce concours amical du savoir, portant autrefois le nom d’Opti-Génies, aura regroupé plus d’une centaine de spectateurs, tels que parents et amis, lors de l’événement qui mettait aux prises quatre équipes de cinq jeunes participants chacun, provenant tous d’écoles primaires présentes sur le territoire de la MRC des Sources.

Pour l’occasion, nous retrouvions donc les formations : « Les Chill Mentaux » de l’école La Tourelle (Val-des-Sources), « Les Mini-Phénix » de l’école La Passerelle (Val-des-Sources), « Les Ingénieux » de l’école Masson (Danville) et « Les Sucrés-Salés » de l’école Notre-Dame de L’Assomption (Saint-Georges-de-Windsor). Au terme de parties âprement disputées, ce sont finalement les jeunes de l’école de Saint-Georges-de-Windsor qui se sont mérité les honneurs de la compétition locale.

Cela signifie donc que les jeunes du groupe « Les Sucrés-Salés » auront l’honneur de représenter le club Optimiste de Val-des-Sources lors de la grande finale provinciale, qui aura lieu le 12 avril. L’endroit où se tiendra l’événement n’est pas encore confirmé.

Jean Nadeau, responsable du concours du Club de Val-des-Sources, adressa de bons mots à tous les jeunes participants. Il tint aussi à remercier les différentes directions d’écoles, ainsi que le corps enseignant, pour leur appui et leur aide précieux dans la réalisation de cette compétition amicale du savoir. Deux cent sept (207) jeunes y ont pris part dans le plaisir lors de l’étape des tests de sélections préliminaires.

Rappelons qu’à l’instar de plusieurs autres Clubs en province, le Club Optimiste d’Asbestos s’est renouvelé en se détachant du volet Optimist international, pour ainsi changer d’identité et joindre un tout nouveau mouvement québécois affilié, prônant la même mission jeunesse avec des valeurs bien ancrées aux réalités du milieu, en devenant en septembre 2025 le Club Opti-jeunesse de Val-des-Sources.