X
Rechercher
Publicité

La persévérance scolaire soulignée de façon tangible à l’école du Tournesol

durée 27 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Le Carrefour jeunesse emploi du comté de Johnson et l’école secondaire du Tournesol ont accueilli leurs partenaires de la MRC du Val-Saint-François ainsi que les parents des élèves lors d’une « Matinée toastée » pour souligner l’importance de la persévérance scolaire.

Cette activité s’est tenue le jeudi 19 février. Les Matinées toastées, une initiative permettant aux élèves d’obtenir des toasts et une collation gratuitement et qui se tient périodiquement à l’école, a permis de mettre de l’avant le thème de la persévérance scolaire.

« Les gens étaient invités à se vêtir de vert pour le Jeudi PerséVERT, une activité se déroulant dans le cadre des Journée de la persévérance scolaire. Nous avons invité les parents à se joindre à nous pour démontrer aux jeunes que nous sommes une communauté derrière eux, les soutenants dans leurs efforts et dans leur réussite. L’activité a connu beaucoup de succès », souligne Marianne Chartier, directrice générale adjointe au CJE du comté de Johnson.

Selon elle, il s’agit d’un événement rassembleur. « Ça montre aux jeunes qu’il y a une communauté derrière eux pour leur réussite scolaire. Nous devons démontrer que l’école, c’est important. Il y a des parcours diversifiés. Certains ont plus de difficultés que d’autres. Il faut être présent pour ces jeunes-là pour qu’ils puissent aller chercher leurs qualifications et les compétences nécessaires pour devenir des citoyens et qu’ils puissent intégrer de bons emplois. Et les partenaires de la MRC du Val-Saint-François se mobilisent autour de notre jeunesse », insiste Mme Chartier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remporte le volet local de Ô-génies

Publié à 0h00

L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remporte le volet local de Ô-génies

Val-des-Sources — Le Club Opti-jeunesse de Val-des-Sources, anciennement connu sous l’appellation du Club Optimiste d’Asbestos, organisait la finale locale de la compétition de connaissances générales « Ô-génies » le dimanche 15 février dernier au centre Notre-Dames-de-Toutes-Joies. Ce concours amical du savoir, portant autrefois le nom ...

LIRE LA SUITE
Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

25 février 2026 | 0h00

Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

MRC des Sources — Fidèle aux initiatives des dernières années, élus municipaux, députés, dignitaires et organismes de la région ont tenu à souligner les jours de la persévérance scolaire par diverses marques de soutiens aux étudiants partout sur le territoire de la MRC des Sources. Ainsi, à titre d’exemple, le préfet de la MRC et maire de ...

LIRE LA SUITE
Six classes modulaires à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis

25 février 2026 | 0h00

Six classes modulaires à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) va de l’avant avec un projet d’ajout de six classes modulaires et d’un nouveau gymnase à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton. La nouvelle a été confirmée la semaine dernière sur la page Facebook de la municipalité. Si tout va comme ...

LIRE LA SUITE