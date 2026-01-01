La persévérance scolaire soulignée de façon tangible à l’école du Tournesol

Windsor — Le Carrefour jeunesse emploi du comté de Johnson et l’école secondaire du Tournesol ont accueilli leurs partenaires de la MRC du Val-Saint-François ainsi que les parents des élèves lors d’une « Matinée toastée » pour souligner l’importance de la persévérance scolaire.

Cette activité s’est tenue le jeudi 19 février. Les Matinées toastées, une initiative permettant aux élèves d’obtenir des toasts et une collation gratuitement et qui se tient périodiquement à l’école, a permis de mettre de l’avant le thème de la persévérance scolaire.

« Les gens étaient invités à se vêtir de vert pour le Jeudi PerséVERT, une activité se déroulant dans le cadre des Journée de la persévérance scolaire. Nous avons invité les parents à se joindre à nous pour démontrer aux jeunes que nous sommes une communauté derrière eux, les soutenants dans leurs efforts et dans leur réussite. L’activité a connu beaucoup de succès », souligne Marianne Chartier, directrice générale adjointe au CJE du comté de Johnson.

Selon elle, il s’agit d’un événement rassembleur. « Ça montre aux jeunes qu’il y a une communauté derrière eux pour leur réussite scolaire. Nous devons démontrer que l’école, c’est important. Il y a des parcours diversifiés. Certains ont plus de difficultés que d’autres. Il faut être présent pour ces jeunes-là pour qu’ils puissent aller chercher leurs qualifications et les compétences nécessaires pour devenir des citoyens et qu’ils puissent intégrer de bons emplois. Et les partenaires de la MRC du Val-Saint-François se mobilisent autour de notre jeunesse », insiste Mme Chartier.