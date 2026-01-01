X
Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

durée 25 février 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

MRC des Sources — Fidèle aux initiatives des dernières années, élus municipaux, députés, dignitaires et organismes de la région ont tenu à souligner les jours de la persévérance scolaire par diverses marques de soutiens aux étudiants partout sur le territoire de la MRC des Sources.

Ainsi, à titre d’exemple, le préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, et plusieurs membres de son équipe d’élus se sont notamment déplacés du côté de l’école secondaire l’Escale mercredi matin dernier, afin d’y servir de délicieux chocolats chauds aux élèves, de même que des muffins au groupe des Mamans Fûtées de la CJE et des boissons chaudes du côté de l’école aux adultes.

Les écoles primaires La Passerelle et La Tourelle ne furent pas laissées en reste, alors que les jeunes de ces deux établissements scolaires ont quant à eux reçu une généreuse distribution de petits jus la veille.

Une implication similaire du côté de la municipalité de Saint-Camille le 18 février, où des membres de l’équipe municipale ont également servi des chocolats chauds dans l’autobus au départ vers l’école, en plus de rendre une visite aux jeunes de l’école Christ-Roi un peu tard en journée.

Idem du côté de la municipalité de Saint-Adrien, où quatre élus municipaux sont allés à la rencontre des jeunes lors de la période de récréation de l’après-midi afin d’échanger avec eux dans une ambiance festive et leur offrir aussi de bons chocolats chauds réconfortants.

Il faut avouer qu’il s’agit d’un sujet qui rejoint la très grande majorité des gens et même que le conseil des maires de la MRC des Sources avait profité du passage du député fédéral Éric Lefebvre il y a quelques semaines, pour poser en sa compagnie avec des accessoires verts créés par les jeunes du « Projet découverte ».

