Des élèves de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption animent un atelier avec des résidents du CHSLD des Sources
Saint-Georges-de-Windsor - 21 élèves de 4e et 5e année de l’école primaire Notre-Dame-de-L’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor se sont rendu du côté du CHSLD des Sources le mercredi 25 février dernier, afin de rencontrer quelques bénéficiaires de l’endroit.
L’activité intergénérationnelle organisée dans le cadre de leur cours d’arts consistait notamment à échanger avec les résidents et d’animer un atelier de jeux interactifs qu’ils avaient eux-mêmes imaginés et préparés pour l’événement.
L’enseignant responsable, M. Francis Vigneux-Blais, confiait que l’idée de tenir ce genre d’activité avait été élaborée conjointement avec le centre d’hébergement et de soins de longue durée et qu’elle consistait à créer un moment enrichissant pour les étudiants en leur permettant de réfléchir et de préparer des activités de partage et de divertissement spécialement conçu pour les aînés.
« Cette initiative a permis de créer de beaux échanges entre les générations, favorisant à la fois l’empathie, l’engagement communautaire et le développement de compétences chez les élèves tout en apportant joie et stimulation aux résidents. Je peux dire qu’il s’agit sans contredit de l’un des plus beaux moments de la présente année scolaire. », a-t’il mentionné.
Au total, ce sont plus d’une vingtaine de personnes, formées de résidents et de bénéficiaires du centre de jour, qui auront eu le plaisir de profiter d’une heure de bienveillance en compagnie des jeunes de l’école de Saint-Georges-de-Windsor.
« Il s’agissait d’une première activité du genre pour nous et compte tenu de la belle réussite globale, c’est certain que nous évaluerons la possibilité de répéter l’expérience dans le futur. ». de conclure, monsieur Vigneux-Blais.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Nouveaux livres à l’école secondaire régionale de Richmond
Richmond — Grâce à une subvention de 655 $ remise par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la bibliothèque de l’école secondaire régionale de Richmond a pu acquérir 19 livres sur l’histoire de la France. Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était ...LIRE LA SUITE
Plus de 180 personnes réunies pour célébrer la relève à Val-des-Sources et Richmond
Val-des-Sources — Les 15 et 16 septembre derniers, le CJE Destination Carrefour a réuni plus de 180 personnes à l’occasion de ses traditionnels Galas annuels du Mérite étudiant du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi. Ces événements festifs de fins de saison ont ainsi permis de souligner les premiers pas du parcours professionnel ...LIRE LA SUITE
Une prochaine rentrée scolaire appuyée par les bourses d’études Gérard Veilleux pour quatre jeunes
Val-des-Sources — La reprise des cours approche à grands pas au sein des différents paliers scolaires québécois et la rentrée 2026 sera marquée d’un soutien financier important pour quatre étudiants de la MRC des Sources. En effet, pour une deuxième année consécutive, l’homme d’affaires, valeureux philanthrope et ancien résidant ...LIRE LA SUITE