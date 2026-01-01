Six classes modulaires à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) va de l’avant avec un projet d’ajout de six classes modulaires et d’un nouveau gymnase à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton.

La nouvelle a été confirmée la semaine dernière sur la page Facebook de la municipalité.

Si tout va comme prévu, les nouvelles installations devraient être opérationnelles dès la rentrée scolaire 2026.

À la municipalité, les autorités se réjouissent de cette annonce même si, en réalité, elles avaient préféré la construction d’une nouvelle école.

« C’est une très belle nouvelle dans les circonstances. Nous aurions aimé l’agrandissement de l’école, mais, considérant le contexte actuel, c’est une très bonne option », soutient Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

En 2022, lorsque M. Veilleux est arrivé en poste comme maire, il y avait un surplus d’élèves à Saint-Denis-de-Brompton. Certains élèves auraient donc dû être relocalisés dans une autre école. « Nous avons alors pris une entente avec le Centre de service scolaire prévoyant que la municipalité s’occupe d’aménager deux classes modulaires. C’est ce que nous avons fait pour la rentrée scolaire 2022 », précise M. Veilleux.

Le contrat de location était d’une durée de trois ans, plus une année d’option. « Nous arrivons à la fin de l’année d’option au mois de juillet 2026. L’agrandissement aurait dû être fait l’année passée. Ce n’est pas fait. Le Centre de service scolaire nous est arrivé avec la proposition d’installer six classes modulaires et un gymnase annexés directement à l’école », de dire le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

En fait, la durée de vie de telles classes modulaires est évaluée à une dizaine d’années. « Si nous nous donnons une vision à long terme, nous avions parlé d’avoir une deuxième école. C’est donc dire que c’est peut-être le meilleur passage pour se rendre dans dix ou douze ans à la construction d’une deuxième école primaire à Saint-Denis-de-Brompton », souligne le premier magistrat.

Cette fois, c’est le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui sera maître d’œuvre de l’aménagement des nouvelles installations prévoyant l’aménagement de six classes modulaires et d’un gymnase.

D’ailleurs, dans ce dossier, le maire a tenu à souligner la « belle collaboration » avec le Centre de services scolaires. « Notre député André Bachand nous a également aidés à mener à terme le projet. »

« Nous pouvons ici utiliser la thématique de la persévérance scolaire. Dans notre cas aussi, la persévérance a été payante. C’est une bonne nouvelle en attendant la construction d’une deuxième école. Saint-Denis-de-Brompton a connu une croissance de 38 % au cours des dix dernières années. Il y a dix ans, nous étions 3184 citoyens ; maintenant, nous sommes 5136. Et la municipalité continue de connaître une croissance et l’ajout de classes modulaires avant de construire une deuxième école est une option très intéressante », termine M. Veilleux.