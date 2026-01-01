X
Rechercher
Publicité

Six classes modulaires à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis

durée 25 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Denis-de-Brompton — Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) va de l’avant avec un projet d’ajout de six classes modulaires et d’un nouveau gymnase à l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton.

La nouvelle a été confirmée la semaine dernière sur la page Facebook de la municipalité.

Si tout va comme prévu, les nouvelles installations devraient être opérationnelles dès la rentrée scolaire 2026.

À la municipalité, les autorités se réjouissent de cette annonce même si, en réalité, elles avaient préféré la construction d’une nouvelle école.

« C’est une très belle nouvelle dans les circonstances. Nous aurions aimé l’agrandissement de l’école, mais, considérant le contexte actuel, c’est une très bonne option », soutient Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

En 2022, lorsque M. Veilleux est arrivé en poste comme maire, il y avait un surplus d’élèves à Saint-Denis-de-Brompton. Certains élèves auraient donc dû être relocalisés dans une autre école. « Nous avons alors pris une entente avec le Centre de service scolaire prévoyant que la municipalité s’occupe d’aménager deux classes modulaires. C’est ce que nous avons fait pour la rentrée scolaire 2022 », précise M. Veilleux.

Le contrat de location était d’une durée de trois ans, plus une année d’option. « Nous arrivons à la fin de l’année d’option au mois de juillet 2026. L’agrandissement aurait dû être fait l’année passée. Ce n’est pas fait. Le Centre de service scolaire nous est arrivé avec la proposition d’installer six classes modulaires et un gymnase annexés directement à l’école », de dire le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

En fait, la durée de vie de telles classes modulaires est évaluée à une dizaine d’années. « Si nous nous donnons une vision à long terme, nous avions parlé d’avoir une deuxième école. C’est donc dire que c’est peut-être le meilleur passage pour se rendre dans dix ou douze ans à la construction d’une deuxième école primaire à Saint-Denis-de-Brompton », souligne le premier magistrat.

Cette fois, c’est le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui sera maître d’œuvre de l’aménagement des nouvelles installations prévoyant l’aménagement de six classes modulaires et d’un gymnase.

D’ailleurs, dans ce dossier, le maire a tenu à souligner la « belle collaboration » avec le Centre de services scolaires. « Notre député André Bachand nous a également aidés à mener à terme le projet. »

« Nous pouvons ici utiliser la thématique de la persévérance scolaire. Dans notre cas aussi, la persévérance a été payante. C’est une bonne nouvelle en attendant la construction d’une deuxième école. Saint-Denis-de-Brompton a connu une croissance de 38 % au cours des dix dernières années. Il y a dix ans, nous étions 3184 citoyens ; maintenant, nous sommes 5136. Et la municipalité continue de connaître une croissance et l’ajout de classes modulaires avant de construire une deuxième école est une option très intéressante », termine M. Veilleux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

Publié à 0h00

Les jours de la persévérance scolaire à l’honneur dans les Sources

MRC des Sources — Fidèle aux initiatives des dernières années, élus municipaux, députés, dignitaires et organismes de la région ont tenu à souligner les jours de la persévérance scolaire par diverses marques de soutiens aux étudiants partout sur le territoire de la MRC des Sources. Ainsi, à titre d’exemple, le préfet de la MRC et maire de ...

LIRE LA SUITE
Opération surveillance et sensibilisation en transport scolaire réalisée par la Sûreté du Québec dans les Sources

8 février 2026 | 0h00

Opération surveillance et sensibilisation en transport scolaire réalisée par la Sûreté du Québec dans les Sources

Val-des-Sources — Le 26 janvier dernier, des agents de la Sûreté du Québec du poste de Wotton ont procédé à une opération de surveillance en matière de sécurité dans les transports scolaires sur le territoire de la MRC des Sources.  Dans le cadre de la 38e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu » de la fédération des ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau livre de sensibilisation pédagogique coécrit par la danvilloise Christiane Lacroix

30 décembre 2025 | 0h00

Un nouveau livre de sensibilisation pédagogique coécrit par la danvilloise Christiane Lacroix

Danville — Un peu plus d’un an après la sortie de son ouvrage jeunesse intitulé « Les Jumelles : la fin des querelles », l’autrice danvilloise Christiane Lacroix nous revient avec la coécriture d’un nouveau guide à valeur éducative et humaine. Dans sa série de livres « 10 questions sur… », l’ergothérapeute et autrice bien connue Josiane Caron Santha ...

LIRE LA SUITE