Opération surveillance et sensibilisation en transport scolaire réalisée par la Sûreté du Québec dans les Sources

Val-des-Sources — Le 26 janvier dernier, des agents de la Sûreté du Québec du poste de Wotton ont procédé à une opération de surveillance en matière de sécurité dans les transports scolaires sur le territoire de la MRC des Sources.

Dans le cadre de la 38e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu » de la fédération des transporteurs par autobus, qui se déroule du 26 janvier au 6 février, les policiers ont accompagné le trajet d’un transport scolaire, afin d’être aux premières loges de la réalité terrain à laquelle les conducteurs et les jeunes passagers sont quotidiennement confrontés.

Ainsi, un agent a pris place à bord de l’autobus, tandis que deux collègues se tenaient à proximité à bord d’un véhicule de patrouille, afin d’intervenir auprès de potentiels conducteurs fautifs. Lors de cette opération, divers volets en matière de sécurité routière furent notamment vérifiés, tels que le passage sur les feux d’arrêt pour faire monter ou descendre un élève de l’autobus, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation de cellulaire au volant.

Il est important de souligner qu’aucune interception ne fut effectuée lors de cette opération. Il faut admettre que les conditions météorologiques du moment ont seules contribué à inciter les usagers de la route à redoubler de prudence avec une conduite sous la neige.

Selon les informations recueillies auprès du sergent Francis Poisson-Rioux, responsable intérimaire au poste de Sources, l’agent Marc-André Lapierre et ses collègues du Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) envisagent de répéter l’expérience dans un autre contexte d’ici la période printanière.

Les conditions seront alors plus propices à une opération de surveillance et de sensibilisation auprès de la population.