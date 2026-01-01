X
Rechercher
Publicité

Opération surveillance et sensibilisation en transport scolaire réalisée par la Sûreté du Québec dans les Sources

durée 8 février 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Le 26 janvier dernier, des agents de la Sûreté du Québec du poste de Wotton ont procédé à une opération de surveillance en matière de sécurité dans les transports scolaires sur le territoire de la MRC des Sources. 

Dans le cadre de la 38e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu » de la fédération des transporteurs par autobus, qui se déroule du 26 janvier au 6 février, les policiers ont accompagné le trajet d’un transport scolaire, afin d’être aux premières loges de la réalité terrain à laquelle les conducteurs et les jeunes passagers sont quotidiennement confrontés. 

Ainsi, un agent a pris place à bord de l’autobus, tandis que deux collègues se tenaient à proximité à bord d’un véhicule de patrouille, afin d’intervenir auprès de potentiels conducteurs fautifs. Lors de cette opération, divers volets en matière de sécurité routière furent notamment vérifiés, tels que le passage sur les feux d’arrêt pour faire monter ou descendre un élève de l’autobus, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation de cellulaire au volant. 

Il est important de souligner qu’aucune interception ne fut effectuée lors de cette opération. Il faut admettre que les conditions météorologiques du moment ont seules contribué à inciter les usagers de la route à redoubler de prudence avec une conduite sous la neige. 

Selon les informations recueillies auprès du sergent Francis Poisson-Rioux, responsable intérimaire au poste de Sources, l’agent Marc-André Lapierre et ses collègues du Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) envisagent de répéter l’expérience dans un autre contexte d’ici la période printanière. 

Les conditions seront alors plus propices à une opération de surveillance et de sensibilisation auprès de la population.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau livre de sensibilisation pédagogique coécrit par la danvilloise Christiane Lacroix

30 décembre 2025 | 0h00

Un nouveau livre de sensibilisation pédagogique coécrit par la danvilloise Christiane Lacroix

Danville — Un peu plus d’un an après la sortie de son ouvrage jeunesse intitulé « Les Jumelles : la fin des querelles », l’autrice danvilloise Christiane Lacroix nous revient avec la coécriture d’un nouveau guide à valeur éducative et humaine. Dans sa série de livres « 10 questions sur… », l’ergothérapeute et autrice bien connue Josiane Caron Santha ...

LIRE LA SUITE
Le concours des affiches de la paix rassemble les jeunes à réfléchir sur le thème « Ensemble et Unis »

2 décembre 2025 | 0h00

Le concours des affiches de la paix rassemble les jeunes à réfléchir sur le thème « Ensemble et Unis »

Val-des-Sources — Le concours jeunesse des affiches de la paix, organisé par l’organisme des Clubs Lions, a été localement chapeauté par les membres de la Branche Lions dans les Sources. Cette année, le thème était « Ensemble et Unis ». Ils étaient 57 élèves de premier cycle du secondaire de l’école l’Escale à participer à l’édition ...

LIRE LA SUITE
L’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis manque d’eau !

10 octobre 2025 | 6h26

L’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis manque d’eau !

Saint-Denis-de-Brompton — Vue la rareté de la pluie cet été, l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton, alimentée par un puits, a manqué d’eau certains jours de la présente année scolaire.  « L’école, alimentée par un puits, a manqué d’eau au moins une journée par semaine, pour un total d’environ cinq jours », mentionne-t-on dans un ...

LIRE LA SUITE