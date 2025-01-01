Un nouveau livre de sensibilisation pédagogique coécrit par la danvilloise Christiane Lacroix

Danville — Un peu plus d’un an après la sortie de son ouvrage jeunesse intitulé « Les Jumelles : la fin des querelles », l’autrice danvilloise Christiane Lacroix nous revient avec la coécriture d’un nouveau guide à valeur éducative et humaine. Dans sa série de livres « 10 questions sur… », l’ergothérapeute et autrice bien connue Josiane Caron Santha a généreusement ouvert la porte à une collaboration avec Mme Lacroix.

Les deux femmes ont tenté d’apporter une sensibilisation à la population sur le sujet et de démystifier ce qu’est le trouble développemental de la coordination (TDC), communément appelé TDC chez l’enfant et l’adolescent. Autrefois connu sous les appellations de dyspraxie motrice ou encore de trouble d’acquisition de la coordination (TAC), ce guide nous apprend notamment que le TDC est présent dès la naissance et que celui-ci « touche environ 5 à 6 % des enfants d’âge scolaire ».

C’est à la suite d’une présence à l’un des balados de Josiane Caron Santha auquel participait Christiane Lacroix, également ergothérapeute de métier, que l’idée germa de jumeler les connaissances et leurs expériences dans la production d’un guide pratique à la population.

Selon les plus récentes données probantes, le livre « 10 thèmes sur le TDAH », publié aux éditions Midi trente, aborde le sujet sous différents angles, dont celui de la manière de savoir si une personne est atteinte de TDAH. Comment créer des conditions favorables aux apprentissages moteurs ? Comment aider le jeune à l’école ? Ou encore, comment entrevoir l’avenir ? Cet ouvrage tente de répondre à autant d’exemples de questions que possible.

Ne constituant pas un outil diagnostique et ne se substituant d’aucune façon à un avis médical professionnel, cet essai de 176 pages se veut avant tout un guide d’accompagnement et de soutien pour les familles et leur entourage. Ainsi, Christiane Lacroix s’est dit honorée d’avoir pu collaborer à la création de ce livre.

« Travaillant comme ergothérapeute depuis les années 90 et plus précisément auprès d’une clientèle jeunesse depuis plus de vingt ans maintenant, il va sans dire que le sujet m’interpellait beaucoup dès le départ. Il nous aura fallu compter plus ou moins sept mois de travail pour arriver à peaufiner ce livre, lequel est finalement apparu en librairies et dans les pharmacies le 18 novembre dernier. », de confier la coautrice.

Elle souligna également la richesse des témoignages de parents et de jeunes adultes contenus dans le livre, de même qu’un volet de démystification de type mythes ou réalités, ainsi que des exemples forts intéressants d’exercices comparatifs de coordination.

Dans un court extrait du livre que l’autrice nous permet de partager, on nous amène à comprendre un peu mieux l’univers des jeunes composant avec un TDC

Concrètement, le TDC, c’est quoi ?

« C’est un trouble qui affecte le “comment faire” des mouvements. L’enfant “sait” ce qu’il doit faire. Il a souvent une très bonne idée générale de l’activité à réaliser, mais lorsqu’il se met en action, ça ne se déroule pas comme prévu. Il ne sait pas par quelle étape commencer. Il s’empêtre dans ses mains, ses bras, ses jambes… Résultat : il fait des “erreurs motrices” qui, additionnées les unes aux autres, conduisent à de la maladresse, à des dégâts, à des blessures, à un manque d’autonomie, et à une incapacité de faire les choses attendues dans un délai acceptable pour son âge. », nous informe le livre 10 questions sur… le trouble développemental de la coordination (TDC) chez l’enfant et l’adolescent.

Voici donc un guide pratique à découvrir afin d’en apprendre davantage sur le sujet et de prendre connaissance de certaines stratégies qui pourraient contribuer à améliorer le quotidien de ceux et celles qui sont touchés, de près ou de loin, par le TDC.