Le concours des affiches de la paix rassemble les jeunes à réfléchir sur le thème « Ensemble et Unis »

durée 2 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Le concours jeunesse des affiches de la paix, organisé par l’organisme des Clubs Lions, a été localement chapeauté par les membres de la Branche Lions dans les Sources.

Cette année, le thème était « Ensemble et Unis ».

Ils étaient 57 élèves de premier cycle du secondaire de l’école l’Escale à participer à l’édition 2025.

Grâce à la collaboration de l’enseignant Pascal Simon, les jeunes participants, tous âgés de 11 à 13 ans et répartis en trois groupes, avaient l’opportunité de promouvoir la paix et mettre de l’avant leur talent créatif par la production d’un dessin représentant l’essence d’une réflexion personnelle sur le sujet donné.

Fidèle à la façon de faire des années antérieures, la Branche Lions a remis des bourses aux récipiendaires des trois premières positions au sein de chacun des groupes avec des reconnaissances respectives de l’ordre de 50 $, 30 $ et 20 $.

Ainsi, les jeunes méritants 2025 furent :

Groupe 101 : premier prix pour Sophia Lorena Meynard Daley, le deuxième prix pour Éléonie Nadeau et le troisième prix pour Éva Urbain

Groupe 102 : première place pour Zaya Gagnon, deuxième place pour Marie-Claudia Boissé Bouchard et troisième place pour Anaïs Jeanson.

Groupe 103 : premier prix pour Samuel Corriveau, deuxième prix pour Aima Picard et troisième prix Thomas Chaperon

Les membres de la Branche Lions ont profité de l’occasion pour féliciter les gagnants et l’ensemble des participants. Ils ont aussi souligné que l’affiche de la jeune Zaya Gagnon s’est classée en deuxième position à l’échelle du district du populaire concours.

Bravo à toutes et à tous.

