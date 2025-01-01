X
L’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis manque d’eau !

durée 10 octobre 2025 | 06h26
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Denis-de-Brompton — Vue la rareté de la pluie cet été, l’école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton, alimentée par un puits, a manqué d’eau certains jours de la présente année scolaire.

 « L’école, alimentée par un puits, a manqué d’eau au moins une journée par semaine, pour un total d’environ cinq jours », mentionne-t-on dans un reportage de Radio-Canada

Ainsi, dans ce sens, lorsque cette situation se produit, les élèves et les enseignants de l’école doivent se rendre à l’aréna où il y a des classes modulaires pour utiliser des toilettes et pour se laver les mains. Des cruchons d’eau sont par ailleurs mis à la disposition des gens vivant à l’intérieur de l’école.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton admet qu’il existe une problématique d’eau à l’école du Jardin-des-Lacs.

« L’école s’alimente en eau dans un puits qui est sur leur terrain et avec l’été particulièrement sec que nous avons eu, le niveau dans le puits était très bas. La directrice de l’école, madame Khennache, a été proactive et nous a signalé l’enjeu de l’approvisionnement en eau à l’école Jardins-des-Lacs le 19 septembre au matin. Nous avons donc ouvert rapidement une conduite pour acheminer de l’eau la journée même. Ce n’est pas une solution à long terme, mais elle répond à l’urgence de la situation en permettant de subvenir aux besoins de base de l’école (eau non potable pour les toilettes et les robinets) », mentionnent les autorités municipales dans une communication écrite.

Selon elles, la situation est revenue à la normale le 22 septembre. 

« Le branchement de l’école au réseau d’aqueduc fait partie de nos plans dans le futur. Nous sommes en attente des instances provinciales avant d’aller de l’avant avec notre grand projet d’égout et d’aqueduc », ajoutent les autorités municipales.

En attendant, certains parents de l’école s’inquiètent du fait que les enfants doivent traverser à l’aréna pour avoir accès à certains services. 

« Ce n’est pas la première fois que ce problème arrive à l’école. En 2018, il a eu à moment donné une connexion avec l’aréna à l’aide d’une conduite d’eau temporaire. Mais, parce que c’est une conduite temporaire, l’eau n’est pas nécessairement potable. Nous avons toujours collaboré avec le Centre de service scolaire et avec l’école. Ce n’est qu’une situation temporaire. Et ce n’est pas la responsabilité de la municipalité. C’est la responsabilité de l’école et du Center de service scolaire. De notre côté, nous sommes en démarches pour obtenir une usine d’eau potable qui va permettre de desservir le périmètre urbain, incluant l’école et la mairie. C’est important d’avoir une vision à long terme et de sensibiliser les instances gouvernementales que nous sommes une municipalité en pleine croissance. L’agrandissement de l’école du Jardin-des-Lacs est requis depuis très longtemps. Nous aurions dû faire la première pelletée de terre en 2025, mais ça a été reporté », de dire Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

