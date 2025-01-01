X
Rechercher
Publicité

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi honore ses participants lors de Galas du Mérite étudiant

durée 7 octobre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, chapeauté par l’organisme Destination Carrefour, a tenu deux soirées de Gala du Mérite étudiant au cours de la semaine du 8 septembre dernier. 

Si le secteur de Warwick avait préalablement procédé à ses remises municipales en début de septembre, c’est à la Ville de Val-des-Sources qu’est revenu l’honneur d’être l’hôte du premier des deux autres Galas, lequel a été présenté le mardi 9 septembre. 

Plus de 120 personnes, dont les familles, des dignitaires politiques, des employeurs et des bailleurs de fonds, étaient toutes réunies au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies pour l’occasion. L’exercice s’est répété dès le lendemain à Richmond, où, cette fois, 70 personnes étaient présentes pour applaudir et féliciter les étudiants méritants. 

Mentionnons que ces soirées auront permis de remettre des bourses totalisant 800 $ aux participants du volet Apprenti-Stage, ainsi que de procéder au tirage des bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $.

« Chaque année, le concours Employeur Pro-Jeunes met en lumière des organisations qui se distinguent par leur accueil, leur soutien et leur engagement auprès des jeunes. Pour cette édition, le Petit Bonheur de Saint-Camille a été honoré à Val-des-Sources, les camps de jour de Saint-Claude ont reçu la distinction à Richmond, tandis que le CPE Rayon de Soleil — installation de Kingsey Falls a été reconnu du côté de Warwick. Ces milieux de travail inspirants ont offert des expériences formatrices et bienveillantes, demeurant des partenaires essentiels dans le parcours professionnel des jeunes. […] Ces événements marquent la fin d’une autre édition du programme Trio étudiant Desjardins, dont l’objectif est de valoriser l’employabilité des jeunes, leur offrir une première expérience significative et développer leur estime de soi. », mentionne la coordonnatrice aux communications, Mélissa Pilon.

Mentionnons que le projet est rendu possible grâce à l’implication de partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources ainsi que les villes et municipalités participantes. Merci à ces partenaires qui croient en la jeunesse et investissent dans son avenir, année après année.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une première rentrée au Tournesol sans téléphone cellulaire

18 septembre 2025 | 6h27

Une première rentrée au Tournesol sans téléphone cellulaire

Windsor — La direction, les parents et les élèves viennent de vivre une première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire à l’école secondaire du Tournesol de Windsor. Selon les informations obtenues, ces premiers jours sans cellulaire chez les élèves se sont relativement bien déroulés. Il est maintenant interdit pour un élève de porter un ...

LIRE LA SUITE
Un retour en classe pour des milliers d’élèves

1 septembre 2025 | 4h00

Un retour en classe pour des milliers d’élèves

Actualités — L’Étincelle — Le 26 août dernier, a marqué le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2025-2026 au Centre de service scolaire des Sommets (CSSDS). Ce sont en fait 8864 jeunes qui ont franchi les portes des 34 écoles primaires et secondaire. De ce nombre, 2821 proviennent de la MRC du Val-Saint-François, dont 1843 au primaire et 978 au ...

LIRE LA SUITE
Sarah Dridi, lauréate de la bourse d’études de la famille Mckeage 2025

25 juillet 2025 | 4h00

Sarah Dridi, lauréate de la bourse d’études de la famille Mckeage 2025

Richmond — Les 61 élèves de la classe de finissants de l’école secondaire régionale de Richmond se sont rassemblés le 18 juin afin de recevoir leurs diplômes bien mérités. Parmi les nombreux prix décernés, mentionnons la prestigieuse bourse d’études de la famille Mckeage.  Cette récompense de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux ...

LIRE LA SUITE