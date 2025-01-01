Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi honore ses participants lors de Galas du Mérite étudiant

Val-des-Sources — Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, chapeauté par l’organisme Destination Carrefour, a tenu deux soirées de Gala du Mérite étudiant au cours de la semaine du 8 septembre dernier.

Si le secteur de Warwick avait préalablement procédé à ses remises municipales en début de septembre, c’est à la Ville de Val-des-Sources qu’est revenu l’honneur d’être l’hôte du premier des deux autres Galas, lequel a été présenté le mardi 9 septembre.

Plus de 120 personnes, dont les familles, des dignitaires politiques, des employeurs et des bailleurs de fonds, étaient toutes réunies au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies pour l’occasion. L’exercice s’est répété dès le lendemain à Richmond, où, cette fois, 70 personnes étaient présentes pour applaudir et féliciter les étudiants méritants.

Mentionnons que ces soirées auront permis de remettre des bourses totalisant 800 $ aux participants du volet Apprenti-Stage, ainsi que de procéder au tirage des bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $.

« Chaque année, le concours Employeur Pro-Jeunes met en lumière des organisations qui se distinguent par leur accueil, leur soutien et leur engagement auprès des jeunes. Pour cette édition, le Petit Bonheur de Saint-Camille a été honoré à Val-des-Sources, les camps de jour de Saint-Claude ont reçu la distinction à Richmond, tandis que le CPE Rayon de Soleil — installation de Kingsey Falls a été reconnu du côté de Warwick. Ces milieux de travail inspirants ont offert des expériences formatrices et bienveillantes, demeurant des partenaires essentiels dans le parcours professionnel des jeunes. […] Ces événements marquent la fin d’une autre édition du programme Trio étudiant Desjardins, dont l’objectif est de valoriser l’employabilité des jeunes, leur offrir une première expérience significative et développer leur estime de soi. », mentionne la coordonnatrice aux communications, Mélissa Pilon.

Mentionnons que le projet est rendu possible grâce à l’implication de partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources ainsi que les villes et municipalités participantes. Merci à ces partenaires qui croient en la jeunesse et investissent dans son avenir, année après année.