Une première rentrée au Tournesol sans téléphone cellulaire

Windsor — La direction, les parents et les élèves viennent de vivre une première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire à l’école secondaire du Tournesol de Windsor. Selon les informations obtenues, ces premiers jours sans cellulaire chez les élèves se sont relativement bien déroulés.

Il est maintenant interdit pour un élève de porter un téléphone cellulaire durant les heures de classe sur le terrain de l’école et dans les bâtiments, incluant les pauses et le dîner.

« Les élèves ont très bien collaboré. Il est évident qu’il y a eu de la communication entre les élèves et leurs parents avant la rentrée. Et ça a été beaucoup discuté dans les médias. Les élèves savaient donc que c’était pour être mis en place. Nous n’avons pas eu beaucoup d’intervention à faire à ce sujet. L’année dernière il y avait une mesure interdisant le téléphone cellulaire en classe. Nous avions déjà un encadrement disciplinaire pour les élèves qui ne respectent pas la consigne. Mais, c’est surtout la collaboration des parents qui nous a aidés », soutient Marianne Couture, directrice de l’école du Tournesol.

Au départ, lors des premières journées, la direction a surtout lancé des avertissements. Maintenant, les contrevenants se voient confisquer leur téléphone cellulaire pour un certain temps.

« Nous voyons maintenant les élèves se trouver d’autres occupations. Les jeunes jouent aux cartes. Nos plateaux sportifs sont ouverts plus tôt. D’autres s’occupent en jouant aux échecs. Les jeunes jasent entre eux. Ils prennent des marches à l’extérieur. Et, de plus en plus, nous allons bonifier notre offre en activités parascolaires », de dire Mme Couture.

Selon elle, la direction n’a pas enregistré d’augmentation des conflits entre les élèves. « Nous aurions pu craindre une telle hausse, mais ce n’est pas le cas ; les élèves sociabilisent bien », souligne la directrice.

Chez les parents

Chez les parents, même si au départ tous n’étaient pas en faveur avec cette mesure, la rentrée 2025 s’est déroulée sans trop de problèmes.

« Ça s’est bien passé. Lorsque l’annonce a été faite, il y avait les deux opposés : ceux qui étaient d’accord et les autres qui étaient complètement contre. Mais, jusqu’à présent, l’application de cette nouvelle mesure se déroule bien », de dire Jocelyn Milette, président du conseil d’établissement de l’école du Tournesol et père de deux enfants dans cet établissement d’enseignement.

« Ce que je déplore, c’est que c’est plus un problème de société qui a été garroché dans la cour des écoles. Au Tournesol, il y avait des professeurs qui permettaient le téléphone parce qu’il manque d’outils pédagogiques. Entre autres, les jeunes pouvaient effectuer leurs recherches à l’aide de leur téléphone. L’autre inquiétude, ce sont les élèves qui demandent des soins particuliers, comme les TSA. Avec les restrictions budgétaires, il y a moins de ressources. Et c’était un de leur outil », soutient M. Milette.

Le président du conseil d’établissement souligne aussi le fait que le téléphone cellulaire était un moyen de communication majeur entre les élèves et leurs parents.

« À ce sujet, les gens peuvent passer par le secrétariat lorsqu’il y a des urgences », répond M. Milette.