Un retour en classe pour des milliers d’élèves

Actualités — L’Étincelle — Le 26 août dernier, a marqué le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2025-2026 au Centre de service scolaire des Sommets (CSSDS). Ce sont en fait 8864 jeunes qui ont franchi les portes des 34 écoles primaires et secondaire.

De ce nombre, 2821 proviennent de la MRC du Val-Saint-François, dont 1843 au primaire et 978 au secondaire. Par ailleurs, la clientèle dans la MRC des Sources compte 1020 élèves au primaire et 667 au secondaire, pour un total de 1687 élèves. La MRC Memphrémagog regroupe pour sa part 4356 élèves.

« Encore cette année, nos valeurs de collaboration, de bienveillance, d’efficience et d’engagement guideront nos actions pour soutenir la réussite des élèves, jeunes et adultes. Les récentes annonces budgétaires du gouvernement nous permettent de maintenir notre offre de services aux élèves. Tout est en place pour que ceux-ci débutent l’année du bon pied », mentionne-t-on à la direction du Centre de service scolaire des sommets.

En plus des élèves du secteur de la formation générale des jeunes, environ 350 commenceront une formation professionnelle au Centre Expé, tandis que près de 450 poursuivront leurs études au Centre d’éducation des adultes des Sommets.

Dès les premières semaines, les parents seront invités à participer à l’assemblée générale de leur école. Cette rencontre permettra notamment de désigner les représentants au conseil d’établissement et au comité de parents.

Le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) tiendra son assemblée générale le 22 septembre 2025 à 19 h.

Le CSSDS est aussi à la recherche de membres de la communauté pour siéger au sein de son conseil d’administration. Deux postes sont à pourvoir. Les personnes intéressées doivent être âgées de 18 à 35 ans et posséder une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles.

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 17 septembre à 16 h. Les critères d’admissibilité et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Web du CSSDS.

Les inscriptions au programme passe-partout sont en cours jusqu’au 30 septembre prochain. Destiné aux enfants âgés de 4 ans, ce programme gratuit vise à faciliter le passage entre la maison et l’école, en impliquant activement les parents dans cette étape cruciale. Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’école de son quartier.

Soutien à l’insertion professionnelle des enseignant(e)s

Conscient que l’entrée dans la profession enseignante comporte son lot de défis, le CSSDS poursuit le développement du programme d’insertion professionnelle Mousqueton. Celui-ci comprend notamment du mentorat personnalisé pour accompagner les membres du personnel enseignant qui débutent dans la profession.