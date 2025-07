Sarah Dridi, lauréate de la bourse d’études de la famille Mckeage 2025

Richmond — Les 61 élèves de la classe de finissants de l’école secondaire régionale de Richmond se sont rassemblés le 18 juin afin de recevoir leurs diplômes bien mérités. Parmi les nombreux prix décernés, mentionnons la prestigieuse bourse d’études de la famille Mckeage.

Cette récompense de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur travail assidu et qui ont eu un impact positif sur leur entourage.

Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant l’occasion de découvrir leur passion et de réaliser leurs rêves. La bourse continuera de soutenir les récipiendaires avec des subventions annuelles supplémentaires de 5000 $ pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans.

La lauréate de cette année est Sarah Dridi. Débutant ses études à Richmond en 2022, Sarah était une élève timide de 9e année. Mais, comme l’explique Craig Evans, son enseignant de sciences : « Au fil du temps, je l’ai vue prendre confiance en elle et j’ai eu le plaisir d’observer son esprit et son sens de l’humour se développer, ainsi qu’un haussement de sourcil interrogateur indiquant que ce que je venais d’essayer d’enseigner n’avait pas beaucoup de sens. » Il se souviendra d’elle comme d’une personne toujours respectueuse, discrète et cherchant constamment à améliorer sa compréhension.

Lori Cloutier, qui a enseigné à Sarah les matières « Monde contemporain » et « Culture et citoyenneté québécoise », a commenté à son propos : « Sarah est une personne calme et déterminée. » Il n’est pas toujours facile de changer d’école à cet âge, mais elle l’a bien fait. Sarah est une très bonne élève qui effectue chaque devoir avec aisance, patience et bonne humeur. »

L’année prochaine, Sarah prévoit aller au Collège Dawson à Montréal et étudier au programme de sciences pures et appliquées. Elle espère ensuite poursuivre en architecture.

Texte par Pascale Duguay

