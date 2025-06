Les élèves ont été sensibilisés aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies

Val-des-Sources — le jeudi 5 juin dernier, les jeunes de 5e secondaire et de la classe R16 de la l’école secondaire l’Escale de Val-des-Sources ont eu droit à une séance de sensibilisation importante en ce qui a trait aux risques et conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, suivie de deux simulations d’événements dans le stationnement de l’école.

Orchestré et chapeauté par un partenariat entre la direction de l’école, le service de police de la sûreté du Québec des Sources et le service de protection incendie de Val-des-Sources, cette méga mise en scène avait pour but de confronter visuellement et concrètement les jeunes conducteurs avec les dangers qui les guettes en de telles circonstances, eux qui se préparent pour leur bal de finissants dans quelques jours.

Tout d’abord le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) a présenté un vidéo de sensibilisation aux jeunes à l’intérieur des murs de l’école secondaire, avant d’inviter les jeunes à se rendre à l’extérieur où ils ont pu vivre la situation simulée d’une collision, des besoins d’une désincarcération et d’une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies également.

Selon Martin Paquette, Sergent responsable de poste à la sûreté du Québec de Wotton, cette initiative s’avérait une belle opportunité pour l’ensemble des partenaires impliqués, de véhiculer un message clair et précis auprès des nouveaux conducteurs et des jeunes en général, afin que ces derniers soient sensibilisés et interpellés par les risques et conséquences liés à la conduite avec les capacités affaiblies.