La Coop Métro Plus de Val-des-Sources choisi « meilleur boss »

Val-des-Sources — La 6e édition du concours « Mon boss, c’est le meilleur », chapeauté par R3USSIR et le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative en Estrie, s’est déroulée du 24 mars au 20 avril derniers. Les derniers ont fait connaître l’entreprise sélectionnée et donc la personne récipiendaire pour la MRC des Sources.

Cette année les honneurs sont revenus à la Coop Métro Plus de Val-des-Sources et sa gérante de service, Mme Pearl McLaughlin.

C’est donc avec enthousiasme que les dames Lisa Champeau, responsable du mouvement « Employeurs engagés pour la réussite éducative » chez R3USSIR, et Audrey Archambault, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, ont rencontré la lauréate le mercredi 4 juin. Elles lui ont remis son certificat.

Mme McLaughlin, dont la candidature fut soumise par la jeune Angéline Gendron, âgée de 17 ans et étudiante de l’école secondaire l’Escale, s’est vu offrir de très bons mots de la part de l’adolescente.

« Je travaille au Métro depuis maintenant 3 ans et, tous les jours, ma boss s’informe de comment je vais. Pas juste à moi, à tout le monde. Elle prend le temps de savoir si tout va bien pour tout le monde. Elle est très compréhensive des horaires scolaires et reste patiente en tout temps. Elle accorde beaucoup de temps aux jeunes puisqu’elle sait que la vie, l’école et le travail peuvent être difficiles. Elle adore passer du temps avec nous et elle s’assure toujours de notre bien-être. Même si beaucoup de jeunes travaillent ici, elle reste connectée à chacun d’entre nous pour avoir la meilleure relation. À chaque fois que je ne peux pas rentrer au travail parce que je suis malade, que j’aie des problèmes de famille ou même une urgence, elle est la première à nous réconforter et à nous dire de prendre du temps pour nous, même si elle doit trouver quelqu’un pour nous remplacer le jour même. Elle travaille 6 jours/semaine et parfois plus pour nous permettre d’avoir des congés. Pour tout dire, c’est la meilleure boss que j’aurais pu avoir. Ce n’est pas pour rien que je travaille à la Coop Métro Plus depuis 3 ans. C’est la meilleure ! », s’est exprimé Angéline sur le sujet.

Rappelons qu’avec ce concours « Mon boss c’est le meilleur », l’organisme R3USSIR réitère toute l’importance de sensibiliser les étudiants employés, et employeurs, aux bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail.

La Coop Métro Plus se joint donc à huit autres entreprises lauréates en Estrie ayant été proclamée meilleur boss et employeur engagé pour la réussite éducative ! Pour découvrir les meilleurs boss des autres MRC en Estrie, visitez le site www.MonBossEstrie.ca.