CPE Magimo : les travaux débutent (enfin) à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est avec un certain soulagement que les intervenants au dossier ont vu débuter les travaux de construction du CPE Magimo à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Il s’agit d’un projet de 3 M$.

« Enfin, c’est parti ! Le projet avait été annoncé en 2021, ici et à Racine. On souhaitait que ça puisse se faire à l’intérieur d’une période de deux ans. Dans ce sens, nous avions changé la loi et les règles administratives. Nous avons vraiment poussé. Mais, nous avons été confrontés à une pénurie d’entrepreneurs, d’ingénieurs et d’architectes. Là, il y a moins de surchauffe dans le secteur de la construction. Donc, la disponibilité des professionnels de la construction est plus grande et les prix sont plus raisonnables. Nous sommes extrêmement contents », a raconté André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Les enfants devraient avoir accès au CPE Magimo de Saint-François dès le début de l’année 2026.

« Il y a eu des retards liés au terrain. À Racine, le projet est beaucoup plus avancé. Nous sommes toutefois heureux d’offrir prochainement à la population de Saint-François-Xavier-de-Brompton 63 places de garde éducative subventionnées. La municipalité avait déjà quelques places en milieu familial de qualité supervisées par Magimo, mais les besoins de la population exigeaient de mieux desservir les familles », de dire Louise Véronneau, directrice générale du CPE Magimo.

Afin de mener à bien son projet, le CPE Magimo a acquis un terrain municipal adjacent au parc des Pionniers. En fait, le CPE Magimo de Saint-François-Xavier-de-Brompton est situé au bout de la rue du Parc, juste à côté d’infrastructures de loisirs déjà existantes, dont les jeux d’eau et la pente de glisse.

« Avec notre croissance démographique de 10,52 % pour les cinq dernières années, la construction de cette installation était nécessaire et attendue avec impatience par la communauté. Un CPE dans une municipalité telle que la nôtre, ce n’est pas qu’un lieu de garde et d’éducation à l’enfance, c’est un service essentiel de proximité qui permet de contribuer à l’économie en toute quiétude d’esprit », a souligné Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Dans la foulée de l’annonce du Grand Chantier pour les familles et dans l’objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, le gouvernement avait annoncé 160 nouvelles places en garderie subventionnée dans le Val-Saint-François, dont 63 à Saint-François Xavier-de-Brompton. De ces 63 places, 15 seront réservées pour les enfants de moins de 18 mois.

« Ça a été compliqué pour répondre aux exigences du ministère. À la municipalité, nous avons travaillé en amont, le plus rapidement possible, pour répondre à toutes ces exigences-là. Aujourd’hui, nous avons atteint toutes les exigences ; le permis a été octroyé par le ministère. Les travaux sont vraiment commencés. C’est vraiment un besoin pour les familles. Avec ce

Projet de 63 places, nous allons répondre à une partie du besoin. Il faudra continuer à travailler dans le même sens. Nous allons connaître plusieurs centaines de familles au cours des prochaines années », a annoncé M. Rousseau.