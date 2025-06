Le dépanneur Voisin Vidéo Renaud choisi « meilleur boss »

Windsor — Dans la MRC du Val-Saint-François, c’est le dépanneur Voisin Vidéo Renaud de Windsor qui a été nommé « meilleur boss » et « employeur engagé pour la réussite éducative ».

Dans ce sens, une remise de plaque s’est déroulée le mercredi 4 juin dernier au dépanneur.

« Mon boss est le meilleur parce qu’il est super gentil, généreux et extrêmement patient. Tout le monde le connait pour sa bienveillance avec les clients. Patrick (Pat) est un très bon boss pour moi, car il est comme un adolescent à l’intérieur de lui. Je peux avoir autant de fun avec lui qu’avec mes propres amis de mon âge. En plus de tout ça, quand j’ai besoin d’un congé, il va tout faire pour me le donner. Il peut même rentrer travailler à ma place pour que je puisse avoir mon jour de congé. J’adore mon boss », souligne Loïc Lussier, 17 ans, élève à l’école secondaire du Tournesol à Windsor.

R3USSIR et le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative en Estrie sont à l’origine de ce concours qui en est à sa sixième année d’existence.

« Le but, c’est d’offrir aux élèves les conditions de travail que j’aurais voulu avoir lorsque j’étais jeunes. Il est important qu’ils puissent avoir du plaisir en venant travailler ici », soutient Patrick Labrie, copropriétaire du commerce de la rue Saint-Georges, qui embauche au total 13 employés.

Réalisé en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, dont le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson, le concours invitait les jeunes qui occupent un emploi pendant leurs études et les stagiaires à mentionner de quelle manière leur patron les appuie dans leur conciliation études-travail et dans leur réussite éducative.

La conciliation des études et du travail est une réalité pour une grande majorité des jeunes de l’Estrie. Avec le concours Mon boss c’est le meilleur, R3USSIR réitère l’importance de sensibiliser les étudiants-employés, et leurs employeurs, aux bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail.

« Les étudiants employés et les stagiaires offrent à leur employeur un soutien important. Bien que plusieurs jeunes réussissent à garder un bon équilibre entre le temps accordé à un travail rémunéré et aux études, d’autres risquent de compromettre leur réussite scolaire, tout comme leur santé mentale. En adoptant de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines et en conciliation études-travail, et en offrant un environnement de travail sain à leurs étudiants-employés ou stagiaires, les employeurs peuvent grandement faire la différence dans leur parcours scolaire », affirme Lisa Champeau, agente de développement en mobilisation des gens d’affaires chez R3USSIR.

Au-delà de la flexibilité dans les horaires, des heures de travail adaptées lors de périodes d’examens et des encouragements dans la poursuite des études, les employeurs peuvent poser une multitude de gestes simples pour favoriser la réussite éducative de leurs jeunes employés.

« Le bien-être au travail et l’intérêt que les employeurs portent envers leurs passions et leurs projets de vie sont des critères qui reviennent souvent dans les témoignages des jeunes. Les qualités humaines des employeurs, comme l’écoute, la disponibilité, la confiance, la compréhension, la patience et le respect, font également toute la différence pour les étudiants employés », poursuit Mme Champeau.