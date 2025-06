Les jeunes sont invités à venir découvrir le métier de policier

Danville — Le vendredi 6 juin prochain entre 9 h et midi, jeunes et moins jeunes de la municipalité de Danville et des environs sont invités à profiter tout à fait gratuitement de la programmation de la deuxième édition de la « Journée des petits héros ».

Cet événement, organisé par le restaurant La binerie du Carré avec l’aide précieuse de partenaires, tels que la Sûreté du Québec des Sources, la quincaillerie du Carré Couture Timber Mart et Rénovations Desbiens, vise à offrir aux enfants l’opportunité d’en apprendre davantage sur le monde de la police.

L’activité se déroulera directement aux abords de la Binerie où un jeu gonflable sera aussi déployé, si la température le permet, dans l’espace situé entre le populaire restaurant de déjeuner familial, situé au 8 de la rue du Carmel et l’ancienne banque de commerce abritant maintenant la maison des jeunes de Danville.

Rencontres, échanges et discussions avec les policiers, dégustation de crêpes gratuites pour les enfants présents à la Binerie, portes ouvertes à la MDJ et prix de présence sont prévus lors de cette journée. La première édition, qui a connu un grand succès avec plus d’une cinquantaine de jeunes, est à répéter !

« C’est une activité que l’on trouve à la fois divertissante et très formatrice pour les jeunes. Au départ il s’agissait d’une initiative très humble et sans prétention autre que de familiariser davantage les jeunes avec notre service de police locale. Cela dit force est d’admettre que les gens ont trouvé le principe intéressant et ils ont répondu à l’appel en grand nombre. Nous remercions grandement le service de Police de la sûreté du Québec du poste des Sources pour leur disponibilité ainsi que leur grande générosité d’avoir accepté de participer à cette activité. », confie Marilyn Ratté, l’une des instigatrices du projet et fille de Mme Marie-Ève Bergeron, propriétaire de la Binerie du Carré.