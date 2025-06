Un réaménagement complet de la cour de l’école La Passerelle à Val-des-Sources

Val-des-Sources — C’est le vendredi 23 mai, en présence de plusieurs dignitaires, dont le député de Richmond, André Bachand, le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, la directrice générale du Centre de services scolaires des Sommets, Lisa Rodrigue, ainsi que la présidente du C.A. de la Caisse Desjardins des Sources, Marlène Corriveau, que le directeur de l’école primaire La Passerelle, Vincent Pilotto, a annoncé la construction imminente d’un nouveau parc-école pour l’école située sur la 1re Avenue, qui en avait grandement besoin.

Le projet estimé à plus d’un demi-million de dollars sera réalisé grâce à la générosité et à l’implication de plusieurs partenaires. Ainsi, grâce à un financement de 250 000 $ du Centre de services scolaire des Sommets, de 130 000 $ de la MRC des Sources via le Fonds de vitalisation des régions et des communautés rurales du MAMH, de 100 000 $ du ministère de l’Éducation du Québec et de 5000 $ du bureau du député André Bachand, ainsi qu’à une contribution de 10 000 $ de la Caisse Desjardins des Sources et de 7500 $ de la ville de Val-des-Sources, le projet permettra une importante rénovation des infrastructures de la cour d’école, pour le bien-être des élèves et des citoyens.

« En plus de l’impact positif sur la vie scolaire, ce projet contribuera à l’amélioration de la vie communautaire. Les infrastructures sportives seront accessibles aux citoyens en dehors des heures de classe. Les zones d’ombre et la classe extérieure seront également utilisées par les camps de jour estivaux, offrant un parc attrayant pour les activités libres de la population. » Faisait notamment état la direction du Centre de Service scolaire des Sommets.

La première pelletée de terre de ce réaménagement, prévu en deux phases, sera effectuée au cours de l’été qui vient avec l’aménagement d’un terrain multisport en gazon synthétique et la construction d’une classe extérieure. La suite des travaux sera à l’horaire de la saison estivale 2026. C’est donc l’ajout de zones ombragées, des terrains de basketball, une zone de carré de sable et psychomotricité, un nouveau module de jeu, ainsi que la mise en place d’une piste de style « pumptrack » qui viendront compléter le projet. Ceci dit, en dépit de toutes les sommes généreusement offertes, il demeure tout de même un manque à gagner pour certains volets du projet, dont l’achat de matériel sportif pour le terrain de soccer. De ce fait, depuis quelques jours, il est possible pour la population de participer à une campagne de sociofinancement sur internet (lafabriqueaprojets.ca) pour aider l’école à se procurer du nouveau matériel pour les jeunes.

« La rénovation de cette cour d’école est bien plus qu’un simple projet d’infrastructure : c’est un investissement concret dans le bien-être, la sécurité et le développement de nos enfants. Je tiens à féliciter les différents acteurs de ce projet rassembleur pour notre communauté. Merci d’être aussi mobilisés pour offrir aux jeunes un environnement sain, stimulant et inclusif. », souligne André Bachand, député de Richmond.

« La persévérance scolaire, c’est une priorité de la MRC, une priorité pour notre communauté. Nous croyons réellement que d’offrir un espace qui stimule l’imagination, la curiosité, la créativité et le bien-être permettra aux élèves de La Passerelle d’aspirer à se déployer pleinement dans leur parcours scolaire. C’est bien plus qu’un projet pour l’école, c’est un projet pour offrir à toute la communauté une ouverture de cette école primaire au cœur de la Ville de Val-des-Sources. Un espace de vitalité où l’apprentissage, le jeu et la nature se côtoient pour créer un milieu sain et vivant pour tous. », ajoute quant à lui M. Hugues Grimard, maire de la Ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC.

Ouvrant avec son équipe sur le projet depuis un peu plus de deux ans, le directeur de l’école Vincent Pilotto était on ne peut plus fier de voir la réalisation se pointer à l’horizon. « Par ce projet, l’école souhaite offrir aux élèves un espace qui inspire, encourage la créativité et favorise les interactions sociales positives. Cette initiative vise à créer un environnement extérieur dynamique et stimulant, propice à l’apprentissage et au jeu. L’objectif est de créer un espace inclusif, sûr et inspirant, où chaque enfant peut s’épanouir et développer ses talents. ».