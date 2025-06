Les premiers récipiendaires de la bourse Gérard Veilleux sont désignés

Val-des-Sources — C’était la première soirée le vendredi 23 mai, alors que le programme de bourses d’études offertes par l’homme d’affaires bien connu, philanthrope et ancien résidant de Val-des-Sources, M. Gérard Veilleux, était lancé.

Chapeauté par la Société d’Histoire d’Asbestos, le Fonds Gérard Veilleux est destiné à promouvoir la persévérance scolaire et la réussite auprès des jeunes de la région des Sources. Les bourses serviront ainsi d’appuis importants pour ces jeunes apprenants des domaines professionnel, collégial ou universitaire.

C’est donc avec grande fierté que M. Veilleux et la direction de la Société d’Histoire avaient convié les premiers lauréats de ce programme et leur famille à la salle du conseil de ville sur le boulevard Saint-Luc, à Val-des-Sources.

Animée par M. Mario Leblanc, président de la Société d’Histoire, et Mme Nicole Goudreau, cette conviviale soirée thématique aura permis de remettre plus de 12 000 $ à des étudiants pour les appuyer dans leur cheminement scolaire. Ajoutons à cela une somme de 1000 $ généreusement remise à la Corporation de développement communautaire des Sources, qui a annoncé en faire don à l’un de ses organismes membres, la Coopérative de solidarité des Sources, qui offre gratuitement des repas aux élèves dans le besoin, dans les écoles primaires et secondaires du territoire de Val-des-Sources.

Venu expressément de L’Isle-aux-Coudres pour l’occasion, M. Veilleux livra un témoignage bien senti aux personnes présentes. Ce dernier fit notamment mention d’une bourse d’études qu’il avait lui-même reçue de la part de la John’s Mainville dans sa jeunesse. Cela fit pour lui un tremplin important qu’il souhaite à son tour apporter humblement et redonner aux gens de l’endroit.

« C’est toujours un grand plaisir pour moi que de revenir à Val-des-Sources et de revoir les gens de l’endroit. L’an dernier, la Société d’Histoire m’avait invité à venir faire une conférence et c’est à ce moment que nous avons lancé l’idée de collaborer afin de mettre sur pied ce fonds de bourses d’études. Or, avec l’aide des organismes du milieu, ils ont fait un travail remarquable pour en arriver à la soirée que nous vivons et je vous confirme que nous poursuivrons encore notre appui l’an prochain. », de confier avec émotion celui qui a notamment occupé la présidence de la Société Radio-Canada au cours de son illustre carrière de gestionnaire.

C’est donc baigné par cette vague de soutien que les lauréats, soigneusement sélectionnés par les organismes participants, ont défilé tour à tour pour aller chercher leur bourse. Les récipiendaires furent donc, Marilie Marcotte, Théo Picard, Cédric Bernier, Léa Fontaine, Annabelle Blanchet et Thomas Raymond. Félicitations à toutes et à tous !