Remise de prix afin de célébrer la réussite de ses élèves

Richmond — La bibliothèque Daniel-Ménard — Richmond Cleveland Melbourne a récemment accueilli des élèves de 5e et 6e années de l’école du Plein-Cœur pour une activité « Cherche et trouve » dans ses rayons. Plus de 60 élèves ont exploré les différentes sections de l’établissement, tout en apprenant à utiliser le système de classification Dewey, ...