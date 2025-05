Des vélos et des casques pour les élèves de l’école Plein-Coeur

Val-des-Sources — La semaine dernière, 130 élèves des niveaux secondaire 4, du P15, du R16 et de l’école des adultes ont participé à l’édition 2025 de Mon Avenir, Ma Région, une journée immersive dédiée à l’exploration professionnelle et à la persévérance scolaire. Organisée par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et ...