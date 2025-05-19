Des vélos et des casques pour les élèves de l’école Plein-Coeur
Windsor — En collaboration avec la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson et Action Sport Vélo de Windsor, ils ont procédé à une distribution significative de 30 vélos et de casques à des élèves de l’école Plein-Cœur de Richmond pour un premier coup de pédale estival.
L’école Plein Cœur offre un programme plein air à ses élèves, mais ne disposait pas assez de vélos pour en faire profiter tous les élèves intéressés. C’est désormais chose du passé, puisque la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a mandaté l’organisme Action Sport Vélo pour restaurer 30 vélos provenant de centres de tri ou de dons. La Caisse a également remis 30 casques neufs provenant d’une entreprise québécoise.
« C’est dans l’ADN de Desjardins de contribuer au développement de notre communauté. Ce projet en est un bel exemple : l’école Plein-Cœur avait un besoin, et Action Sports Vélo avait exactement ce qu’il fallait pour y répondre. Nous sommes ravis de pouvoir faire le bonheur de l’école, des enfants et des parents ! », déclare Dominic Gagnon, directeur général de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.
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