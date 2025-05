130 jeunes à la découverte des carrières de chez nous

Val-des-Sources — La semaine dernière, 130 élèves des niveaux secondaire 4, du P15, du R16 et de l’école des adultes ont participé à l’édition 2025 de Mon Avenir, Ma Région, une journée immersive dédiée à l’exploration professionnelle et à la persévérance scolaire. Organisée par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs en collaboration avec l’École secondaire de l’Escale, cette initiative vise à encourager les jeunes à découvrir les multiples possibilités de carrière présentes dans la Région des Sources.

Un début inspirant

La journée s’est ouverte à la place publique de l’École secondaire l’Escale avec une conférence aussi captivante qu’énergisante de Jean-Sébastien Busque, animateur et créateur de contenu scientifique (Productions du 13e à Saint-Camille). À travers ses expériences scientifiques, il a su démontrer que l’infini des possibilités existe ici même, dans notre région : pas de trafic, de l’espace, des paysages magnifiques et des gens passionnés. 15 circuits professionnels : un accès direct aux métiers d’ici

Encadrés par des professionnels passionnés et des équipes pédagogiques engagées, les élèves ont été répartis dans 15 circuits thématiques pour découvrir concrètement des secteurs clés de la région :

• Santé — CIUSSS de l’Estrie — CHUS, Val-des-Sources | Infirmières, urgentologue, technicienne en laboratoire

• Esthétique | Kim Roy (coiffeuse), Rybs Tattoo (tatoueuse), Kelly-Ann Richer chez Floderma (esthéticienne)

• Droit — Étude Corbeil Drouin Notaire | Me Gauthier

• Industriel — Nordik Blades & ABS Remorques | Fabrication de pièces industrielles et remorques à Val-des-Sources

• Pompier — Caserne de sécurité incendie de Val-des-Sources | Chef pompier et équipe d’intervention

• BEAM — Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia, Saint-Adrien | Équipe technique et de coordination

• Électrique — Pelletier et Picard, Danville | Maître électricien et techniciens

• Enseignement — École Hamelin, Wotton | Direction, personnel enseignant et scolaire

• Relation d’aide | Croisée des sentiers et du Point d’encrage

• Mécanique agricole — Case IH, Wotton | Mécaniciens agricoles et techniciens

• Construction — Nature Fibre, Val-des-Sources | Équipe en construction

• Agroalimentaire — Ferme La Seigneurie, Saint-Georges-de-Windsor | Producteurs agricoles

• Sûreté du Québec — Poste de Wotton | Agents de la SQ

• Entrepreneuriat/gestion immobilière — La Mine, Val-des-Sources | Sonia Fournier, Isabelle Lodge, Charles-Antoine Leblanc

• Ambulance — Caserne de Dessercom, Val-des-Sources | Paramédics