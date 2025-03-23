Les jeunes de l’école Masson remportent le volet local de l’Opti-génie 2025

Val-des-Sources — La compétition amicale du savoir jeunesse Opti-Génie, chapeautée par le club optimiste de Val-des-Sources, est de retour cette année. La confrontation locale a d’ailleurs eu lieu le 9 février dernier au Centre des loisirs Notre-Dame-de-toutes-joies à Val-des-Sources.

Les équipes des écoles Masson de Danville, Notre-Dame-de-L’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor, La Passerelle et La Tourelle de Val-des-Sources se sont affrontées pour remporter les honneurs à l’issue de leurs trois matchs respectifs. Les vainqueurs pourront ainsi continuer leur progression vers l’étape de sous-secteur au niveau régional, qui aura lieu prochainement à Sherbrooke.

C’est finalement les jeunes équipiers de la formation de l’école Masson qui en sont ressortis vainqueurs. Ils représenteront maintenant le Club Optimiste de Val-des-Sources et la région dans la suite du concours rappelant toujours le mythique jeu télévisé Génies en herbe.

Pour M. Jean Nadeau, responsable du concours pour le Club Optimiste, le niveau de participation au concours de sélection est un gage de la popularité de l’événement, alors que plus de 200 jeunes ont tenté leur chance de faire partie de l’aventure cette année.

« Un gros merci aux directeurs d’écoles ainsi qu’aux professeurs de donner l’occasion aux jeunes de participer. », a-t-il résumé. Félicitations aux étudiants de l’équipe gagnante, de même qu’à l’ensemble de ceux et celles qui ont eu le plaisir de participer.