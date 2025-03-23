Les jeunes de l’école Masson remportent le volet local de l’Opti-génie 2025
Val-des-Sources — La compétition amicale du savoir jeunesse Opti-Génie, chapeautée par le club optimiste de Val-des-Sources, est de retour cette année. La confrontation locale a d’ailleurs eu lieu le 9 février dernier au Centre des loisirs Notre-Dame-de-toutes-joies à Val-des-Sources.
Les équipes des écoles Masson de Danville, Notre-Dame-de-L’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor, La Passerelle et La Tourelle de Val-des-Sources se sont affrontées pour remporter les honneurs à l’issue de leurs trois matchs respectifs. Les vainqueurs pourront ainsi continuer leur progression vers l’étape de sous-secteur au niveau régional, qui aura lieu prochainement à Sherbrooke.
C’est finalement les jeunes équipiers de la formation de l’école Masson qui en sont ressortis vainqueurs. Ils représenteront maintenant le Club Optimiste de Val-des-Sources et la région dans la suite du concours rappelant toujours le mythique jeu télévisé Génies en herbe.
Pour M. Jean Nadeau, responsable du concours pour le Club Optimiste, le niveau de participation au concours de sélection est un gage de la popularité de l’événement, alors que plus de 200 jeunes ont tenté leur chance de faire partie de l’aventure cette année.
« Un gros merci aux directeurs d’écoles ainsi qu’aux professeurs de donner l’occasion aux jeunes de participer. », a-t-il résumé. Félicitations aux étudiants de l’équipe gagnante, de même qu’à l’ensemble de ceux et celles qui ont eu le plaisir de participer.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Nouveaux livres à l’école secondaire régionale de Richmond
Richmond — Grâce à une subvention de 655 $ remise par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la bibliothèque de l’école secondaire régionale de Richmond a pu acquérir 19 livres sur l’histoire de la France. Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était ...LIRE LA SUITE
Plus de 180 personnes réunies pour célébrer la relève à Val-des-Sources et Richmond
Val-des-Sources — Les 15 et 16 septembre derniers, le CJE Destination Carrefour a réuni plus de 180 personnes à l’occasion de ses traditionnels Galas annuels du Mérite étudiant du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi. Ces événements festifs de fins de saison ont ainsi permis de souligner les premiers pas du parcours professionnel ...LIRE LA SUITE
Une prochaine rentrée scolaire appuyée par les bourses d’études Gérard Veilleux pour quatre jeunes
Val-des-Sources — La reprise des cours approche à grands pas au sein des différents paliers scolaires québécois et la rentrée 2026 sera marquée d’un soutien financier important pour quatre étudiants de la MRC des Sources. En effet, pour une deuxième année consécutive, l’homme d’affaires, valeureux philanthrope et ancien résidant ...LIRE LA SUITE