Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est de retour pour 2025

Christine Coté, CJE, Marie-Pierre Therrien, SADC des Sources, Isabelle Garceau, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources, Hugues Grimard, maire de la ville de Val-des-Sources, et Jade Lescault, directrice adjointe du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs.

Val-des-Sources— Les jeunes de la région des Sources auront l’opportunité unique de découvrir le monde du travail, développer leurs compétences et se bâtir un réseau professionnel à l’aide d’un stage et/ou emploi d’été dans une entreprise ou organisme local, alors que le Trio Desjardins pour l’emploi revient cette année sous le thème : Un été pour explorer et apprendre !

Une Soirée d’embauche se tiendra au Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, situé au 557, 1re Avenue, Val-des-Sources, le 27 mars prochain entre 16 h et 18 h.

« Cet événement vise à faciliter le recrutement en permettant aux employeurs de rencontrer des candidats motivés à la recherche d’un emploi d’été. Les entrevues se dérouleront sous forme d’entrevues éclair de 10 minutes, offrant une approche rapide et efficace pour pourvoir plus de 70 postes dans divers secteurs d’activités. Afin de maximiser leurs chances de sélection, les étudiants sont encouragés à mettre à jour leur CV durant la semaine de relâche. », faisait notamment mention le communiqué officiel émis par l’organisme.

Le volet Apprenti-Stage permet aux jeunes, âgés de 14 à 16 ans, d’acquérir une première expérience de travail en réalisant un stage de 80 heures dans un organisme ou une municipalité.

« En plus d’une formation préparatoire à l’emploi en mai, les participants développent des compétences essentielles, telles que la communication avec un employeur, la réussite d’une entrevue et l’adaptation au milieu professionnel. Cette initiative représente une occasion d’apprentissage enrichissante. Une bourse d’implication de 800 $ est remise aux jeunes stagiaires à la fin de l’été en reconnaissance de leur engagement. », pouvait-on également prendre connaissance dans la note de presse. Pour informations supplémentaires ou pour une inscription : cjerichmond.qc.ca ou 819 879-7667.

En septembre, le Gala du Mérite étudiant viendra mettre à l’honneur les jeunes ayant occupé un emploi d’été ou un stage dans le cadre de l’Apprenti-Stage. Plusieurs bourses de 100 $ seront attribuées par tirage. Pour être admissible, il faut être âgé de 14 à 21 ans et avoir cumulé au moins 80 heures de travail durant l’été.

Chapeauté par le Carrefour jeunesse emploi et soutenu par Desjardins, la SADC des Sources, la Ville de Val-des-Sources, les villes ou municipalités participantes, ainsi que par le Gouvernement du Québec, ce programme continue d’offrir aux jeunes une expérience de travail formatrice et accessible.