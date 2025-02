Lancement des bourses d’études Gérard Veilleux

Val-des-Sources — Le mercredi 12 février dernier, Le Carrefour jeunesse-emploi des Sources, en collaboration avec la Société d’histoire d’Asbestos, annonçait avec fierté la mise sur pied et le lancement officiel des bourses d’études Gérard Veilleux.

Ces bourses destinées à encourager la poursuite des études universitaires chez les jeunes de la région sont financées grâce à la générosité et l’apport philanthropique de M. Gérard Veilleux. Elles visent notamment à soutenir les étudiants en réduisant les obstacles financiers dans leur parcours, ce qui représente une aide fort appréciable dans l’atteinte et la réalisation de leurs ambitions académiques et professionnelles.

Désireux de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes de la région des Sources, Gérard Veilleux s’est associé à la Société d’histoire d’Asbestos et au Carrefour jeunesse-emploi pour mettre en place des bourses d’études.

Rappelons que M. Veilleux, ancien résident d’Asbestos demeuré attaché à la région, est une personnalité bien connue du milieu politique et des affaires au Canada. Ce dernier est par ailleurs détenteur d’un baccalauréat en commerce de l’Université Laval, puis d’une maîtrise en administration publique de l’Université Carleton à Ottawa.

Il occupa plusieurs postes en importances au cours de sa carrière, dont notamment : Secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et greffier suppléant du Conseil privé de 1982 à 1986, puis nommé secrétaire du Conseil du trésor un peu plus tard cette année-là. Président de la Société Radio-Canada de 1989 à 1993, en plus de siéger à la vice-présidence de Power communication et de Power Corporation pendant plusieurs années. Lui et son épouse furent d’ailleurs de passage à la société d’histoire d’Asbestos, à titre de conférenciers invités en novembre 2023.

Dès maintenant, les finissants du secondaire des trois dernières années qui résident dans la région des Sources peuvent soumettre leur candidature pour recevoir l’une des deux bourses de 2 500 $ chacune. Les candidats ont jusqu’au 31 mars 2025 pour déposer leur dossier complet.

« Ces bourses représentent bien plus qu’une aide financière. Elles sont un message d’espoir et de soutien à nos jeunes qui construisent l’avenir de notre communauté. », souligna Gérard Veilleux.

En ce qui a trait à la logistique de fonctionnement entourant les remises de bourse. Le Carrefour jeunesse-emploi est responsable de la promotion du programme et de la réception des candidatures. La Société d’histoire sera quant à elle responsable de sélectionner les deux récipiendaires parmi l’ensemble des candidatures reçues et les attributions officielles des bourses auront lieu au cours de l’été 2025.

« Soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire, c’est investir dans l’avenir de notre communauté. Nous sommes fiers de contribuer à cette belle initiative. », de conclure Mme Sylvie Bibeau, directrice du Carrefour jeunesse-emploi des Sources.

Pour de plus amples informations concernant les bourses ou pour savoir comment poser votre candidature, veuillez contacter le Carrefour jeunesse-emploi au 819 879-7667.