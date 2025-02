École de l’Arc-en-ciel : des travaux plus longs que prévu !

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Les travaux majeurs d’agrandissement et de rénovation à l’école de l’Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton vont durer plus longtemps que prévu. La structure du pavillon 1 a démontré des faiblesses obligeant les autorités à revoir le calendrier des travaux.

Les élèves de l’école de l’Arc-en-ciel sont actuellement accueillis à l’école secondaire du Tournesol et dans l’ancien pavillon La Source à Windsor. Le retour dans leur école était initialement prévu pour août 2025.

En conséquence, cette situation imprévue a pour effet de retarder la réintégration des élèves du primaire dans leur école à la prochaine rentrée. On parle maintenant d’août 2026 pour le retour des élèves dans leur école.

« Bien que les travaux du pavillon 2 de l’Arc-en-ciel progressent bien, des enjeux ont été rencontrés au pavillon 1. Une analyse approfondie a été effectuée par divers professionnels. Il s’avère que l’ampleur des travaux est bien plus importante que ce qui était planifié initialement, nécessitant la reconstruction de la structure intérieure du bâtiment. », écrit Marianne Couture, directrice de l’école secondaire du Tournesol à Windsor, dans une lettre adressée aux parents.

D’une façon plus précise, des travaux de démolition et de reconstruction partielle des pavillons 1 et 2 de l’école doivent être réalisés. On procède notamment à l’ajout de ventilation mécanique dans ces deux pavillons. Il est finalement prévu de construire un gymnase double afin de faciliter la pratique des différentes activités physiques.

« Nous avons reçu un avis dans la semaine avant Noël nous indiquant qu’il y avait un problème de structure du pavillon 1. À titre préventif, il n’est plus question d’aller travailler à cet endroit, du moins pour l’instant. Ainsi, on ne pourra uniquement reconstruire la partie que nous avons démolie. Il faudra aller plus loin dans l’expertise au niveau de la structure que l’on veut garder… Il faut vraiment trouver une solution pour venir consolider tout ça », souligne le directeur des ressources matérielles au Centre de services scolaire des Sommets, Maxime Ferland.

En fait, tant que le feu vert n’est pas donné par les ingénieurs, il n’est pas question que les travailleurs évoluent dans le pavillon 1. Les travaux se poursuivent par ailleurs dans le pavillon 2 et dans le gymnase.

Les travaux devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d’agrandissement et de rénovation d’écoles. Inscrite dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d’écoles devrait être adaptée aux nouvelles méthodes d’enseignement. Les espaces communs devraient favoriser la socialisation et le sentiment d’appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l’aluminium.