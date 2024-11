7,5 M$ pour la construction d’un gymnase à l’école Saint-Gabriel

Windsor — Le gouvernement du Québec injectera 7,5 M$ dans la construction d’un gymnase double à l’école Saint-Gabriel de Windsor.

En fait, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, était de passage dans la région pour en faire l’annonce en compagnie d’André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, de Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, et de Rolland Camiré, maire de Val-Joli.

En 2013, l’école Saint-Gabriel accueillait 102 élèves ; il y avait un local d’anglais, un laboratoire d’informatique et une bibliothèque. Onze ans plus tard, ce sont 162 élèves qui fréquentent le même établissement. Il n’y a plus de locaux de musique, d’anglais et d’informatique. La bibliothèque se trouve dans un local grand comme une garde-robe.

« L’école s’est agrandie de l’intérieur avec les classes qui se sont ajoutées. L’annonce d’aujourd’hui est très positive », de dire Marc Poirier, directeur de l’école Saint-Gabriel.

Selon la ministre, toute la population pourra profiter de ces infrastructures. « À Windsor, il y a de plus en plus d’élèves dans les écoles. C’est important d’investir dans les infrastructures de qualité. Nous le faisons depuis que nous sommes au gouvernement. De telles infrastructures jouent un rôle clé dans l’attraction de travailleurs de plusieurs secteurs stratégiques de notre économie », a souligné Mme Charest.

En fait, 3 728 172 $ proviennent du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) alors que 3 734 332 $ sont tirés de l’enveloppe « Ajout d’espace et maintien d’actifs » du ministère de l’Éducation, pour un total de 7 471 505 $.

« C’est beaucoup d’argent. C’est aussi beaucoup d’amour que nous devons ainsi donner à l’école Saint-Gabriel. L’agrandissement se fera sur un seul étage et nous avons très hâte que les travaux commencent », a soutenu le député Bachand.

Selon la mairesse de Windsor, il s’agit d’un projet d’investissement dans « l’avenir de nos enfants » et dans la vitalité des municipalités. « Quand il y a des écoles dans le secteur, les gens ont le goût de venir s’y installer. Le milieu familial est vraiment prioritaire. Ce qui est important, c’est de ne pas dédoubler les plateaux, mais de s’en servir correctement », a mentionné Mme Bureau.

Actuellement, le gymnase de l’école Saint-Gabriel sert de salle polyvalente desservant entre autres le service de garde et la cafétéria. « L’ajout d’espace va vraiment changer le quotidien des élèves et du personnel. C’était attendu depuis bien longtemps. C’est aussi un lieu pour la communauté. Il est important que les infrastructures puissent être partagées et qu’elles soient utilisées par le plus de gens possible », de dire Lisa Rodrigue, directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets.

Le gymnase pourra accueillir ses premiers utilisateurs en 2026. Il aura une superficie de 432 mètres carrés et il sera muni d’un rideau diviseur.