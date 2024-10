Un terrain de soccer éclairé grâce à « une entente historique »

Richmond — Qualifiée d’historique par le président de la Commission scolaire eastern township, Michael Murray, une entente intervenue entre la Commission scolaire et les municipalités de Melbourne, de Cleveland et de Richmond permettra aux joueurs de soccer de cette région d’avoir accès à un terrain de soccer muni d’un système d’éclairage à l’école secondaire régionale de Richmond (RRHS).

D’une durée de cinq ans, l’entente prévoit aussi l’utilisation des terrains de soccer de l’école secondaire régionale de Richmond et de l’école primaire St-Francis.

« Il me fait beaucoup plaisir de signer cette entente historique. C’est encourageant de voir que nous sommes ensemble capables de développer des offres de services encore meilleures pour nos jeunes en mettant ensemble nos ressources. C’est une leçon trop souvent oubliée : ensemble, nous sommes toujours plus forts et capables de livrer la marchandise », a souligné le président de la Commission scolaire eastern township, Michael Murray, lors d’une conférence de presse.

Ce projet était attendu depuis une dizaine d’années. Des négociations d’une durée de deux ans ont permis la signature de l’entente.

Selon Herman Herbers, maire du canton de Cleveland, c’est une excellente nouvelle pour les 300 jeunes qui jouent au soccer dans cette région. « La collaboration était optimale. Avec ce projet, nous avons vécu une bonne expérience qui pourra sans doute être répétée. Il y a un potentiel pour d’autres projets avec la Commission scolaire et les trois municipalités dans le but d’améliorer les services que nous offrons aux citoyens », de soutenir le maire de Cleveland.

Le coût d’entretien et de maintenance est réparti entre les municipalités (50 %) et la Commission scolaire (50 %). L’aménagement du terrain éclairé, qui est évalué à quelque 225 000 $, sera assumé en totalité par les municipalités de Cleveland, de Melbourne et de Richmond.

« Le fait d’avoir un terrain éclairé permet aussi à nos équipes d’être plus compétitives », de dire Martin Lessard, directeur général du canton de Cleveland, qui a piloté le dossier depuis le début.

Le terrain éclairé donnera également l’occasion à la région d’organiser certains événements d’envergure.

À l’heure actuelle, les ingénieurs travaillent sur l’élaboration des plans et devis. Après quoi, les autorités iront en appel d’offres. Si tout va comme prévu, les terrains seront prêts pour la saison 2025.

« La municipalité de Richmond est heureuse de participer à ce projet qui rallie l’ensemble des communautés. Ça permet à nos jeunes de pratiquer un sport en pleine croissance avec des installations éclairées. C’est également un gage d’avenir de collaboration que je souhaite grandissante » de dire Guy Boutin, maire suppléant de Richmond.

« C’est une signature qui changera les orientations de ce que nous faisons. Il ne faut pas oublier que les enfants jouant dans le civil sont aussi nos élèves. Nous sommes la communauté. C’est ce qui est essentiel à comprendre dans cette entente. À la Commission scolaire, il est important pour nous que toute la communauté puisse bénéficier des avantages que nous pouvons partager », a ajouté M. Murray.