Le Club de Golf Val-des-Sources accueille le tournoi de la Fondation de l’école l’Escale

Val-des-Sources — De retour pour une deuxième édition consécutive après une pause de quelques années, le tournoi de golf de la Fondation de l’école secondaire l’Escale sera présenté le samedi 14 septembre prochain sur le parcours du Club de Golf Val-des-Sources.

L’activité-bénéfice 2024 se tiendra sous la présidence d’honneur de M. Christian Boilard, un éducateur physique, maintenant à la retraite, qui aura œuvré à titre de président de la Fondation de l’activité physique de l’escale pendant plus de 13 ans.

Le coup de départ de ce tournoi amical en formule Vegas à 4 sera donné à compter de 12 h 30.

Prendre note qu’il reste encore quelques places de disponibles pour participer à cette journée golf et souper, alors qu’il en coûtera 120 $ par personne pour obtenir un droit de jeu et le repas, mais il est également possible de simplement se joindre au souper pour la somme de 45 $ chacun.

Pour ce faire les gens intéressés peuvent remplir le formulaire à cet effet que l’on retrouve à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/iqQXS4wbJC .

Soulignons, que grâce à la participation et à la générosité des gens, l’édition 2023 avait permis d’amasser plus de 8000 $, afin de notamment supporter certains projets spéciaux de l’école ainsi des demandes individuelles pour les étudiants.