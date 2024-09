Nouveau Souffle : Comme une bouffée d’air frais pour la musique dans les écoles de la région

Val-des-Sources - La musique fait partie du paysage de la MRC des Sources depuis fort longtemps. Il suffit de penser au Camp Musical dont la renommée s’étend à l’ensemble du Québec ainsi qu’à l’Harmonie Val-des-Sources qui célébrera cette année son 95e anniversaire. Mais l’offre de formation musicale pour les jeunes de 9 à 17 ans reste extrêmement limitée actuellement et met en péril la relève culturelle.

Crée en 2023, le projet Nouveau Souffle démarrera ses activités en septembre 2024. Son mandat consiste à offrir une formation musicale des instruments à vent et percussions accessible à toute la MRC des Sources.

Il permettra donc aux jeunes, y compris ceux qui font l’école à la maison, de suivre des cours parascolaires à partir des différentes écoles de la région ainsi qu’une fois par mois directement au local de l’harmonie à Val-Des-Sources.

Le transport est pris en charge et un programme de parrainage a aussi été mis en place afin de permettre aux familles avec des revenus plus restreints d’y inscrire leurs enfants. Le concept se veut innovant, rassembleur et axé sur le plaisir d’apprendre.

Le comité a choisi de confier le rôle de coordonnateur et d’enseignant à Benoit Marquis. Musicien originaire de la région, il est connu pour sa collaboration avec plusieurs artistes populaires tels que les 2Frères, David Jalbert ainsi que pour sa solide formation musicale et pédagogique universitaire.

Les familles de la MRC rencontreront Benoit et notre équipe lors des activités de la rentrée scolaire dans les écoles participantes. Il sera également possible de finaliser les choix d’instruments et les inscriptions lors de la grande journée portes ouvertes du samedi 14 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 au 311 rue Lafrance à Val-des-Sources. Début des cours : 28 septembre 2024

Les inscriptions sont en cours et Nouveau Souffle semble avoir déjà le vent dans les voiles. Pour toutes questions : [email protected]. Consultez le harmonievds.com/nouveausouffle