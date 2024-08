C’est le retour en classe

Magog – Le 26 août prochain marquera le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2024-2025 au Centre de service scolaire des Sommets. Nos élèves sont attendus avec fébrilité dans les 34 écoles primaires et secondaires.

Le personnel enseignant s’affaire déjà depuis le 21 août pour préparer cette rentrée alors que le personnel administratif et de gestion y travaille déjà depuis plusieurs semaines.

Clientèle et transport scolaire

Des Sources : 995 (primaire) et 655 (secondaire) = 1650

Val-Saint-François 1 854 (primaire) et 952 (secondaire) = 2 806

Memphrémagog : 2 616 (primaire) et 1 802 (secondaire) = 4 418

De nombreux élèves débuteront aussi un programme de formation professionnelle au Centre Expé ainsi que des formations variées au Centre d’éducation des adultes des Sommets.

Ce sont 6 200 élèves qui bénéficient du transport scolaire. Ainsi, 97 autobus et 20 berlines sillonneront quotidiennement les route du territoire du CSSDS.

Assemblées générales

Dès le début de la rentrée, les parents seront conviés à une première assemblée générale de l’école où certains seront élus au conseil d’établissement et au comité de parents.

D’autre part, le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) tiendra son assemblée générale le 23 septembre 2024 à 19 h, à l’école secondaire du Tournesol.

Projets éducatifs

L’année scolaire 2024-2025 est en une de mise en œuvre des nouveaux projets éducatifs des écoles et des centres du CSSDS. En vigueur depuis le 1er juillet dernier, ils seront déployés dans les différents milieux afin de favoriser la réussite éducative de tous les élèves.

Programme Passe-Partout

Les inscriptions pour le programme Passe-Partout sont en cours jusqu’au 30 septembre prochain. Destiné aux enfants âgés de 4 ans, il a pour but de favoriser une transition harmonieuse entre la maison et le milieu scolaire. En plus d’être entièrement gratuit, il engage le parent à participer activement à cette étape importante. Il suffit de contacter l’école de son quartier pour obtenir tous les détails ou s’inscrire.

Ajouts d’éducateur(trice)s en milieu scolaire

De nouveau postes d’éducateur(trice)s en milieu scolaire ont récemment été créés afin de soutenir les enseignant(e)s et contribuer au bien-être et à la réussite des élèves.

Ainsi, le CSSDS a mené des actions concrètes pour embaucher des éducateur(trice)s en milieu scolaire, notamment la tenue de deux événements de recrutement au printemps dernier. Plus de 75 personnes viendront donc prêter main-forte à aux enseignant(es) dans les classes.

Insertion professionnelle des enseignant(e)s

Soucieuse de prendre soin des nouveaux enseignant(e)s et conscients que l’entrée dans la profession comporte son lot de défis, l’équipe du CSSDS a déployé le nouveau projet Mousqueton, destiné aux membres du personnel enseignant en insertion professionnelle du CSSDS.

Ce dernier comporte notamment un parcours d’autoformation interactif et un site Web accessibles dès l’embauche. Le tout viendra compléter l’accompagnement personnalisé déjà offert par le programme proactif de mentorat.