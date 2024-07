Remorquage Courteau donne près de 10 000 $ à l’école secondaire régionale de Richmond

Richmond — Remorquage Courteau a remis gracieusement une somme totalisant près de 10 000 $ à l’école secondaire régionale de Richmond pour l’achat de chandails sportifs.

« L’école a donc pu financer l’achat de nouveaux chandails de hockey, de rugby et de baseball. En fait, ce sont les équipes de l’école qui en ont profité », souligne Natalie Normand, propriétaire de la compagnie Remorquage Courteau.

Pour cette entreprise, c’est une façon d’investir dans la communauté et principalement dans la jeunesse.

« Nous voulons ainsi redonner à la communauté de la région de Richmond. Nous voulons aider les jeunes. En même temps, c’est une belle publicité pour nous. Mais, surtout, les jeunes ont accès à de beaux uniformes neufs », de dire Mme Normand, qui est associé à Éric Couteau dans l’entreprise.

Selon elle, les enfants étaient vraiment reconnaissants de pouvoir endosser des chandails neufs aux couleurs de l’école. « J’ai reçu plein de messages de la part des élèves pour cette contribution. C’est très touchant », soutient la copropriétaire de l’entreprise de remorquage.

« C’est la façon que nous avons trouvée pour aider nos enfants. Aujourd’hui, l’inflation a fait son œuvre. Tout coûte plus cher. Nous avons voulu faire quelque chose pour mettre un peu de piquant dans leur vie. Ces enfants-là, c’est notre futur », de dire Mme Normand.

Et le projet n’est pas terminé… « La prochaine fois, ce seront des gilets de soccer. Et il y aura une prochaine fois. Ce n’est pas fini. Tant que l’école aura besoin de nous, nous allons faire notre gros possible pour y arriver », mentionne-t-elle.

Remorquage Courteau a débuté ses activités en 2005. L’an prochain, l’entreprise fêtera donc son 25e anniversaire d’existence.

« Nous avons commencé tout petit. Maintenant, nous sommes rendus à près d’une quinzaine d’employés. Dans ce secteur, il n’y a pas de relève. Nous ajoutons donc de nouveau territoire à desservir. D’ailleurs, nous sommes à la recherche de nouveaux employés », avoue Mme Normand.

Il s’agit en fait d’une entreprise familiale. « Dans la compagnie, les employés sont extrêmement importants. Il y a une très bonne entente entre la direction et les travailleurs », termine la copropriétaire.