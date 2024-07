Jade Roy gagne la bourse de la famille Mckeage 2024

Richmond — Le mercredi 19 juin, la classe de finissants de l’école secondaire régionale de Richmond a fièrement exhibé mortiers et toges devant des centaines de parents et amis rayonnants. Parmi les nombreux prix remis au cours de la soirée, la bourse d’études de la famille Mckeage était en tête de liste.

Cette récompense prestigieuse de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux élèves qui se sont démarqués par leur travail assidu et qui ont eu un impact positif sur leur entourage. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant l’occasion de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

La lauréate de cette année est Jade Roy. Reconnue pour sa personnalité pétillante et ses tenues colorées, les enseignantes de Jade avaient beaucoup à dire sur ses nombreuses réalisations. Selon Lori Cloutier, « Jade est toujours souriante, curieuse, gentille et motivée. C’était la première fois que je lui enseignais cette année (Éthique et culture religieuse, et Monde contemporain), et ce fut un plaisir. Elle continuera sans aucun doute à faire de belles choses. »

Son enseignante d’anglais, Laurie Hannan, a ajouté : « Jade a un grand sens de l’humour et c’est une écrivaine très créative. Elle est attentionnée envers ses camarades de classe et ses amis. Bien que parfois timide pour partager ses opinions, elle en a en abondance si vous prenez le temps de discuter avec elle. Elle travaille très dur et termine toujours ses tâches. C’est une joie de lui enseigner. »

Son enseignante de français, Mireille Pruneau, a été agréablement surprise. « La langue française s’avère difficile pour ceux et celles qui proviennent d’un milieu anglophone et Jade a su relever le défi avec brio. Elle est extrêmement persévérante et soucieuse des détails. Elle ne craint pas de poser des questions pour s’assurer de bien comprendre. Une étudiante modèle dans ma classe ! »

Les autres réalisations de Jade ont été soulignées par Crystle Reid. Celle-ci explique que Jade a participé à plusieurs clubs : débat, théâtre, Donjons et Dragons, et alliance gai-hétéro où l’on pouvait toujours compter sur elle pour être accueillante et gentille envers les nouveaux membres.

L’an prochain, Jade prévoit étudier les arts libéraux au Collège Champlain à Lennoxville. Elle n’est pas certaine pour la suite, mais il se peut qu’elle devienne avocate.

Ancienne diplômée de RRHS, Connie Mckeage a créé la bourse de la famille Mckeage après le sentiment que sa carrière lui avait apporté tellement qu’il était temps pour elle de redonner, entre autres, à l’école primaire de Danville (ADS) et l’école secondaire de Richmond. Au cours de ses 35 années dans le domaine des services financiers, elle a travaillé en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Australie, où elle réside principalement depuis 1983. Ses réalisations professionnelles et son plaidoyer pour l’inclusion et la diversité durant ses années de travail en Australie lui ont valu une médaille du centenaire, le prix de la femme de l’année et le prix du PDG de l’année à deux reprises. Connie consacre maintenant son temps professionnel à encadrer de jeunes entrepreneurs et à siéger à des conseils d’administration, y compris Future Group, un fonds de pension carboneutre qui entraîne des changements sociaux et environnementaux positifs.