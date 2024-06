Travaux majeurs à l’école de l’Arc-en-ciel de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton ― Le gouvernement du Québec injecte 14 M$ dans des travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école primaire de l’Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Jeudi dernier, au nom du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, a officiellement lancé les travaux. À cette occasion, il était accompagné de représentants du Centre des services scolaire des Sommets et de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Comme partout en province, le besoin de mise à niveau des infrastructures scolaires de la circonscription de Richmond se fait sentir. Grâce à ce projet, nous permettrons aux enfants de notre région d’avoir accès à un milieu d’apprentissage actuel, stimulant et sécuritaire. Je suis très heureux de ces travaux et je suis confiant que ce projet réjouit également les familles de la communauté », a souligné le député de Richmond.

Ainsi, un montant de près de 14 M$ a déjà été accordé pour la réalisation de ce projet, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Le projet permettra d’améliorer la qualité des infrastructures et faire l’ajout de locaux pour mieux répondre aux besoins d’enseignement.

D’une façon plus précise, des travaux de démolition et de reconstruction partielle des pavillons 1 et 2 de l’école seront réalisés. On procédera notamment à l’ajout de ventilation mécanique dans ces deux pavillons. Il est finalement prévu de construire un gymnase double afin de faciliter la pratique des différentes activités physiques.

« Le Centre de services scolaire des Sommets a comme mission d’offrir un service éducatif de qualité à tous les élèves et cela passe, entre autres, par des infrastructures adéquates. Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école primaire de l’Arc-en-Ciel permettront de mieux répondre aux besoins des élèves et du personnel. Nous sommes heureux de savoir que les enfants pourront bénéficier d’un milieu qui favorise leurs apprentissages et qui participe à leur bien-être », de dire Lisa Rodrigue, directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets.

La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton attendait avec impatience la confirmation de cette subvention. « C’est une bonne nouvelle. Ça fait plusieurs années que c’est annoncé et que nous attendons le début des travaux. Nous avions besoin de ça dans notre école. Nous sommes contents que les sommes arrivent enfin. Dans ce projet, nous allons continuer à être partenaires durant la réalisation des travaux », souligne Alex Roy, maire suppléant à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Les travaux devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d’agrandissement et de rénovation d’écoles. Inscrite dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d’écoles sera adaptée aux nouvelles méthodes d’enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d’appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l’aluminium.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.