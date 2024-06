Une autre étape de franchie pour le CPE Magimo

Sur la photo, on reconnaît Claude Paulin, conseiller, Adam Rousseau, maire, Dominique Samson-Desrochers, attachée politique du député de Richmond, André Bachand, Louise Véronneau, directrice générale du CPE Magimo, Steve Rocheleau, ingénieur et chargé de projet, René Lapierre, conseiller, Cheryl Labrie, conseillère et Michel Frappier, conseiller.