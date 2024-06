Les ateliers Sécurijour : des conseils de sécurité aux jeunes de Saint-Camille

Saint-Camille — Le 23 mai dernier, 75 jeunes de l’école primaire Christ-Roi de Saint-Camille, ont pu profiter d’une journée d’immersion dans le domaine de la sécurité, dont notamment plusieurs notions touchant la sécurité à la ferme, un volet qui n’est certes pas à négliger sur un territoire en grande partie rural comme celui de la MRC des Sources.

Organisées par le syndicat local de l’UPA des Sources et présentées aux deux ans, ces journées d’immersions gratuites permettent aux jeunes d’apprendre et/ou de revoir certaines notions de sécurités des plus pertinentes.

Cette année, l’activité se déroulait au centre récréatif le toit des quatre temps et proposa huit ateliers rotatifs de 20 minutes chacun, aux jeunes participants provenant de tous les niveaux scolaires de l’école camilloise.

Ainsi, au travers de l’interaction des animateurs, des bénévoles, policiers et membres du club de 3 et 4 roues de l’Or blanc, les enfants ont notamment pu se familiariser avec les techniques de RCR, parler de sécurité à bicyclette, dans les transports scolaires, à la ferme avec les vis à grain, les gros animaux, en plus de participer à un jeu interactif de découvertes et d’apprentissages fort intéressant du nom de Kasscrout, lequel fut lancé en ligne par l’UPA il y a de cela quelques années.

Pour l’organisatrice de l’évènement et présidente du syndicat local de l’UPA, Mme Monia Grenier, cette journée représente un moment privilégié de contact avec les jeunes, afin de tenter de leur insuffler les notions de base reliées aux différents dangers qui nous guettent dans le quotidien.

« C’est important de prendre le temps de rencontrer les enfants et de les sensibiliser dès leurs jeunes âges, afin de stimuler le plus possible l’assimilation des notions de sécurités. Grâce à l’appui de nos différents commanditaires, partenaires et bénévoles tels que : le Syndicat local des Sources, la sûreté du Québec, la municipalité de Saint-Camille, les Producteurs de lait de l’Estrie, Machinerie CH Terapro et le club 3-4 roues de l’Or blanc, les jeunes ont pu profiter pleinement de cette journée thématique où ateliers, conférence et démonstrations se succédé tout au long de l’activité. Des collations de lait chocolaté et de crème glacée, gracieusetés des producteurs de lait, ainsi que la dégustation de barres tendres, sont aussi venues agrémenter le moment pour les jeunes. », de relater, Mme Grenier.

Cette dernière ajouta que l’un des moments forts de la journée fut sans contredit celui où le mannequin de papiers mâchés, prénommé Bobby par les jeunes, fut la malheureuse victime d’une simulation d’accident avec un arbre d’entraînement PTO.

« Nous avons également eu la chance de recevoir le témoignage de Mme Lise Bergeron, qui est venu parler aux enfants de l’accident qui lui a fait perdre un bras, après s’être fait happer alors qu’elle marchait tranquillement le long de la route il y a plusieurs années. En plus de l’accident en tant que tel et des changements que cela occasionne à la personne impactée, le fait de voir et d’échanger avec une victime permet aussi de relativiser les choses, les démystifiées et espérons aussi d’éviter de stigmatiser ou de rires des différences des gens. », de conclure la présidente.