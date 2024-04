Soirée de remise de prix de l’école secondaire régionale de Richmond

Richmond — Afin de célébrer la réussite de ses étudiants, l’École secondaire régionale de Richmond organisera une soirée de remise de prix le 2 mai dans l’auditorium.

Lors de cette soirée spéciale, les élèves seront reconnus pour leur réussite académique.

« Il s’agit d’un événement annuel. Nous organisons cette activité pour encourager les jeunes dans leur travail et dans les efforts qu’ils ont consacrés dans leurs études. Il y a aussi des prix pour leur participation dans différents programmes et clubs de l’école », souligne Pascale Duguay, technicienne en bibliothèque à l’école secondaire régionale de Richmond.

Les présentations auront lieu à 18 h 30 pour les étudiants du secondaire 1 et 2 et à 19 h 30 pour ceux du secondaire 3 et 4. Un goûter sera servi entre les présentations et accompagné d’une performance musicale interprétée par des étudiants.

« Chaque professeur choisit un élève dans sa classe pour avoir fait un travail exceptionnel et pour souligner les efforts qu’il a faits à l’école. Un élève peut donc se retrouver avec plusieurs prix. Par exemple, à la bibliothèque, j’ai choisi un élève par année, pour un total de quatre prix », précise Mme Duguay, en mentionnant que tous sont invités à cette grande fête de la réussite scolaire.