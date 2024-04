En dépit d’une belle performance, les Opti-Génies de l’école Masson s’inclinent en finale

Danville — Grands gagnants de l’étape sous-secteur, tenue il y a quelques semaines à Val-des-Sources, les jeunes de l’école Masson de Danville poursuivaient leur parcours au sein de la compétition du savoir Opti-Génie, cette dans le cadre de la finale de secteur présentée à Granby le dimanche 7 avril dernier.

Les fiers représentants du Club Optimiste de Val-des-Sources avaient le défi peu banal de se livrer en duels face aux formations de Farnham et de Saint-Nicolas lors de cette journée.

Toutefois, au terme de la compétition amicale et en dépit d’une très belle performance collective, les étudiants de l’école Masson ont vu leur ascension s’arrêter subitement, alors que l’équipe de Saint-Nicolas s’est emparée des honneurs de cette épate charnière.

« Pour nous, le fait de se rendre en grande finale, nos jeunes, ce sont des champions(nes). Il n’y a pas de défaites et ils continuent à apprendre des connaissances. Nous sommes fiers de nos jeunes qui prendront notre place dans un futur proche. Bravo ! », souligne M. Jean Nadeau, membre Optimiste et responsable du concours pour la région des Sources.

C’est donc avec une excellente feuille de route, un enrichissement personnel hors du commun et la tête assurément remplie de souvenirs impérissables, que les jeunes : Clara Dubois, Annabelle Lacas, Liam Poulin, Charlie Bourque-Croteau et Alyssia Beaudoin complètent le parcours local 2024 du populaire concours Opti-Génie, lequel, qui on le rappelle, est parrainé par l’ensemble des différents Clubs Optimistes de la province.