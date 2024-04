Tous les chercheurs d’emplois désormais accueillis sous un même toit

Val-des-Sources — Les Carrefours jeunesse emploi des territoires des Sources et du Val-Saint-François annoncent qu’à la suite de la fermeture d’ADN emploi, la responsabilité des services en employabilité précédemment dispensés à la population par cet organisme leur est confiée.

Depuis le 11 mars 2024, les services en employabilité offerts aux chercheurs d’emploi de tous les âges ont été regroupés. Ils sont offerts par les Carrefours jeunesse-emploi du comté de Johnson et du comté de Richmond à partir de quatre points de services situés à Richmond, Valcourt, Val-des-Sources et Windsor. Ces services sont rendus possibles grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec.

Depuis plus de 25 ans, les Carrefours jeunesse-emploi offrent des services en employabilité aux chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans. Tout récemment, les CJE de Johnson et Richmond ont reçu le mandat d’accompagner également la clientèle de plus de 36 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi et les chercheurs d’emploi de tous les âges retrouveront donc sous un même toit, dans leur milieu, des services d’accompagnement pour se trouver du travail.

Parmi les services offerts, on retrouve : le curriculum vitae, la recherche d’emploi, la préparation à l’entrevue en présence ou à distance, le changement d’emploi, l’orientation, le soutien pour postuler en ligne, ainsi que l’accès aux ordinateurs et aux photocopieurs.

L’expertise acquise par ADN emploi demeurera dans les milieux puisque plusieurs de leurs employés ont rejoint les équipes des CJE. Il n’y aura aucune coupure de service puisque la fin des activités d’ADN emploi, le 8 mars 2024, coïncidait avec le début de l’accueil universel des chercheurs d’emploi par les CJE le 11 mars 2024.

Jacques Gosselin, directeur du CJE Johnson, constate que « Tous les chercheurs d’emploi retrouveront dans leur région, sous un même toit, des services en employabilité pour les aider dans leurs démarches vers l’emploi. »

« Il n’y aura aucun bris de service, les services seront offerts par des conseillers compétents avec la même expertise à tous les chercheurs d’emploi », de dire Sylvie Bibeau, directrice du CJE de Richmond.

Les coordonnées pour accéder aux services en employabilité sont les suivantes :

- Secteur des Sources : au 557, 1ère avenue à Val-des-Sources, 819 879-7667

- Secteur de Richmond : au 139, rue Principale Nord à Richmond, 819 826-1999

- Secteur de Windsor : au 91, rue Saint-Georges à Windsor, 819 845-5900

- Secteur de Valcourt : au 833, rue Saint-Joseph à Valcourt, 819 532-5322