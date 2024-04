Les élèves en pédagogique lors de l’éclipse du 8 avril

Val-Saint-François — Les élèves du Centre de service scolaire des Sommets seront en congé pédagogique lors de l’éclipse du 8 avril prochain.

« Une éclipse solaire totale aura lieu le lundi 8 avril prochain dans notre région. Celle-ci sera précédée et suivie d’une éclipse partielle qui s’échelonnera de 14 h 15 à 16 h 45. Il s’agit d’un phénomène impressionnant, mais dont le visionnement sécuritaire nécessite du matériel spécifique et une supervision adéquate chez les enfants.

En raison des enjeux associés à l’éclipse qui coïncide avec la sortie des élèves et de leur déplacement en autobus, les cours seront suspendus. Le lundi 8 avril devient donc une journée pédagogique », a écrit Lisa Rodrigue, directrice générale du Centre de service scolaire des Sommets, dans une lettre expédiée aux parents.

Le centre de service scolaire a exploré l’option de retarder le transport scolaire, mais ce n’était pas possible avec les transporteurs.

Des propositions d’activités et des directives ont été transmises à l’ensemble des services de garde qui seront ouverts le 8 avril prochain. La tenue de celles-ci peut varier d’un milieu à l’autre.

« Les services de garde seront ouverts comme à l’habitude, mais des mesures d’encadrement supplémentaires seront mises en place. Il est aussi possible que certaines écoles proposent aux élèves des activités pédagogiques reliées à cet événement rare et privilégié » de dire la directrice générale.

En ce qui concerne les écoles secondaires, le Tournesol, offrira différentes activités et présentations sont réalisées en classe par des invités et les enseignants sur le sujet. Pour l’école l’Odyssée à Valcourt tiendra des activités qui sont organisées par le département des sciences. Des élèves en science et technologie y participeront. Les membres du personnel et leur famille sont aussi invités.