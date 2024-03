Québec accorde 1,3 M$ pour la formation de 21 soudeurs-assembleurs

Windsor — Le gouvernement du Québec accorde 1 355 354 $ permettant d’assurer la formation de travailleurs en soudage-assemblage dans la région de l’Estrie, principalement dans les secteurs du Val-Saint-François et de la MRC des Sources.

Offerte par le Centre de formation professionnelle (CFP) Expé, situé à Windsor, la formation se déroulera, jusqu’à l’automne 2026, sous forme d’alternance travail-études.

Les travailleurs recevront une aide financière durant leur formation, à raison de 1 260 heures d’enseignement et de 540 heures de stage en entreprise.

« Je suis très content d’être ici pour l’annonce qui touche la pénurie de l’emploi. Dans les dernières années, le marché de l’emploi a grandement évolué. Pour recruter des travailleurs spécialisés, les entreprises doivent innover et accroitre constamment leur attraction pour faire face au défi de main-d’œuvre. La formation des compétences des travailleurs est un moyen pour appuyer l’essor de nos entreprises. Investir dans la formation professionnelle, ça fait partie des solutions. Nous continuons la stratégie pour contrer la pénurie de main-d’œuvre avec la stratégie travail-études », de dire le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, lors d’une conférence de presse tenue vendredi au Centre Expé.

Cet investissement permet ainsi à des entreprises de répondre à un besoin concret de main-d’œuvre et, d’autre part, aux personnes intéressées de bénéficier d’une formation tout en travaillant en entreprise. La formation mènera à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudage-assemblage.

« C’est une réponse concrète et adéquate pour répondre à un besoin des entreprises et des gens qui souhaitent obtenir une formation. La combinaison du soutien offert par la Commission des partenaires du marché du travail et des projets de formation développés selon la formule alternance travail-études par les promoteurs pour leur secteur d’activité est une réponse adaptée permettant l’adéquation entre les besoins de main-d’œuvre des entreprises et les besoins d’une partie de notre clientèle », souligne Hugues Gendron, directeur du Centre de formation professionnelle Expé.

Cette annonce est le fruit d’une étroite collaboration entre des entreprises de la région, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle et le CFP Expé, rattaché au Centre de services scolaires des Sommets. L’intérêt des entreprises de l’Estrie est d’ailleurs vif, puisque 17 d’entre elles ont déjà manifesté leur intérêt à faire appel à cette formation pour former leurs travailleurs.

Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec les équipes des bureaux de Services Québec de l’Estrie. Les personnes désirant suivre la formation peuvent, quant à elles, communiquer avec le CFP Expé. Ce dernier les mettra en contact avec des entreprises à la recherche de personnes ayant le profil correspondant, afin que la formation en alternance travail-études puisse avoir lieu. Les inscriptions se font en continu. Il n’est donc pas nécessaire pour s’inscrire d’attendre le début de l’année scolaire.

