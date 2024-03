Le savoir à l’honneur dans le cadre du concours Opti-Génie

Val-des-Sources — Jouissant d’un intérêt sans cesse grandissant et d’une réputation qui n’est certes plus à faire, le populaire concours Opti-Génie, chapeauté par les différents Clubs Optimistes de la province, est de retour pour une nouvelle édition en 2024.

Cette grande compétition amicale du savoir jeunesse, s’adressant principalement aux élèves de quatrième, cinquième et sixième année du primaire, regroupe des équipes formées de cinq candidats chacune, lesquelles s’affronteront avec dynamisme et conviction, dans une série de questions de culture générale aux allures du jeu-questionnaire télévisé « Génies en Herbe ».

Toujours très impliqué dans l’organisation de ce concours à travers la MRC des Sources, le Club Optimiste d’Asbestos a tenu sa finale de Club le dimanche 18 février dernier et la formation de l’école Masson de Danville est ressortie grande gagnante de l’évènement, tout juste devant les équipes d’étudiants des écoles La Tourelle et La Passerelle de Val-des-Sources, ainsi que de l’établissement scolaire Notre-Dame-de-l’Assomption, située à Saint-Georges-de-Windsor.

Le défi ne sera pas de tout repos pour les jeunes danvillois, alors que ces derniers auront l’honneur et le grand plaisir de représenter le Club d’Asbestos et la région des Sources, lors de la prochaine étape de compétition, appelée « Sous-Secteur » et qui sera présentée à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies le dimanche 24 mars prochain.

Contribuant de belle façon à notamment développer le volet oratoire, la mémoire, la confiance en soi, le travail d’équipe et la gestion du stress ; tout en perfectionnant et mettant en valeur le savoir des participants, le concours Opti-Génie du Club Optimiste est sans contredit une expérience des plus enrichissantes pour la jeunesse.

Une saine compétition amicale s’intégrant parfaitement dans le cheminement éducatif et scolaire de tous ceux et celles qui auront eu la chance de vivre l’aventure à l’une ou l’autre des étapes du parcours.