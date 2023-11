Les policiers de la sûreté du Québec remettent 17 500$ à l’école La Passerelle

Val-des-Sources - Le mardi 24 octobre dernier, les policiers de la sûreté du Québec ont remis une importante aide financière de l’ordre de 17 500$ à l’école La Passerelle de Val-des-Sources.

Ces sommes recueillies par le biais d’une levée de fonds, réalisée un peu plus tôt cette année dans le cadre des activités du Grand Défi Pierre-Lavoie, permettront de soutenir le programme de santé globale, en permettant à l’école de se procurer du matériel et équipements sportifs, en plus d’organiser des sorties en plein air pour les élèves.

Comptant sur une délégation de deux équipes de cinq participants à la 13e édition du grand défi cycliste de 1000 km, qui se déroulait du 8 au 11 juin 2023, le regroupement de policiers locaux a également profité de l’organisation de son événement du défi 12h de hockey tenu à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources le 7 avril, pour récolter des dons en argents provenant des équipes formées désireuses de se prévaloir d’une heure de glace pour affronter les policiers hockeyeurs.

L’un des responsables de la levée de fonds, le lieutenant Simon Rouillard, souligna l’importance d’appuyer la cause des jeunes.

«Le Grand défi Pierre Lavoie consiste à parcourir 1000 km à vélo par plus de 1000 cyclistes, et ce, en trois jours seulement. Accompagnées de Pierre Lavoie, les équipes partaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour terminer le trajet sur la rive sud de Montréal. L’événement du 1000 km est l’occasion pour des centaines des cyclistes de venir en aide à la fondation du Grand Défi qui soutient la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et les projets faisant la promotion des saines habitudes de vie. » Étant bien au fait des besoins criants de l’établissement scolaire, pour le volet sportif notamment et comptant plusieurs policiers de la région des Sources, le regroupement a choisi de sélectionner de parrainer l’école La Passerelle. « Nous sommes heureux de pouvoir participer à notre façon à l’éducation des saines habitudes de vie. », de commenter, M. Rouillard.