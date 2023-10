Le projet Tourno-serre inauguré à l’école du Tournesol

Windsor — Le projet Tourno-serre à l’école secondaire du Tournesol à Windsor est maintenant opérationnel. Les responsables ont procédé, jeudi dernier, à l’inauguration des installations, au même moment que le tout premier marché public d’automne, une grosse fête de la récolte.

Pas moins de 130 000 $ ont été investis dans le projet, grâce au soutien de plusieurs partenaires privés et publics, dont la Ville de Windsor, Desjardins et Domtar.

L’idée a germé en 2020 pendant la pandémie. « Aujourd’hui, c’est la conclusion. La serre va servir à produire de la verdure et des légumes qui vont retourner aux élèves par la cafétéria ou par la fabrication de collation dans nos clubs de cuisine », souligne Élisabeth Carrier, technicienne en travaux pratiques à l’école secondaire.

Environ 200 élèves ont pris part au projet d’une façon ou d’une autre. « C’est vraiment un projet collectif et très rassembleur. Les élèves se découvrent des passions grâce au Tourno-serre. Plusieurs heures de bénévolat ont été consacrées », affirme Mme Carrier, qui s’occupe spécifiquement du projet Tourno-Serre depuis son entrée en poste l’année dernière à l’école.

Selon la directrice de l’école secondaire du Tournesol, à la base, ce projet est né d’un besoin très précis en lien avec les défis financiers que vivent les familles.

« J’ai le bonheur de récolter tous les fruits de ce beau projet-là. L’équipe-école cherchait des solutions pour aider les élèves à ce niveau. L’idée d’une serre autosuffisante pour pouvoir cultiver les aliments et aider à fournir notre coop alimentaire le midi a surgi. Tout le monde s’est mobilisé. C’est ce qui fait la grandeur et la beauté de ce projet » de dire Marianne Couture.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, était présente lors de l’inauguration. « C’est un super projet. À la Ville, nous avons plusieurs demandes de subventions. Dans ce cas, l’acceptation a été assez rapide. Je suis contente de voir que les jeunes peuvent apprendre à cultiver leurs légumes même en hiver. S’il y a autre chose, je vous invite à venir frapper à ma porte », a mentionné la première magistrate.

« On ne dira jamais assez souvent à quel point que lorsqu’une communauté se mobilise, elle peut arriver à créer de grandes choses. Avec une chargée de projet engagée, dynamique et rassembleuse autour de laquelle se greffent des partenaires motivés : une direction d’école, une Ville, des entreprises, des parents, des bénévoles, des voisins… Bravo à chacun d’entre vous qui avez fait de ce projet une réalisation importante qui profite déjà et qui profitera encore longtemps aux jeunes de la région », a déclaré Dominique Samson-Desrochers, conseillère politique au bureau de la circonscription de Richmond, au nom du député André Bachand.