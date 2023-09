Soirées de galas du Trio Étudiants Desjardins pour l’emploi

Val-des-Sources— Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs a clôturé de manière éclatante la saison des emplois étudiants avec les Galas du Mérite Étudiant. Ces événements ont rassemblé plus de 150 personnes lors de deux soirées mémorables qui se sont déroulées à Val-des-Sources et à Richmond les 12 et 13 septembre derniers.

« Nous sommes fiers de célébrer ces jeunes talentueux et engagés qui ont fait leur entrée dans le monde du travail. Les Galas du Mérite Étudiant mettent en avant leurs compétences et leur capacité d’adaptation, tout en reconnaissant le soutien précieux des employeurs et partenaires. », Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

Les soirées de reconnaissance ont été un moment de fierté pour les jeunes stagiaires ainsi que pour leurs familles. Les employeurs, les partenaires et les élus de la région se sont réunis, afin de souligner l’engagement des jeunes qui ont consacré leur été au monde du travail.

Cette expérience leur a permis non seulement de développer de nouvelles compétences professionnelles, mais aussi de tisser des liens avec leur communauté.

L’un des moments forts de la soirée a été lors de la remise des bourses d’une valeur de 800 $ à chacun des Apprenti-Stagiaires ayant complété un stage de 80 heures dans un organisme de la région. De plus, plusieurs tirages au sort ont eu lieu pour remettre les Bourses du Mérite Étudiant, d’une valeur de 100 $ en argent, ainsi que des prix de présence.

Les galas ont également permis de mettre en lumière les organismes qui ont ouvert leurs portes aux jeunes pour leurs premières expériences de travail. Certains employeurs s’étant démarqués, entre autres, par leur engagement, disponibilité et flexibilité ont reçu la reconnaissance « Employeur Pro-Jeunes ».

Les lauréats 2023 sont Laurent Frey de la Corporation du Pays de l’Ardoise à Richmond, Julie Blanchette du P’tit Bonheur de Saint-Camille, point de services Val-des-Sources et Cédric Ouellet de la Municipalité de Saint-Albert.

Le projet est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources et les villes et municipalités participantes. Merci à nos partenaires de croire et d’investir dans la jeunesse année après année.