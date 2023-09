Des jeunes récompensés pour leur détermination et leur persévérance

Windsor — Le gala du Mérite étudiant s’est tenu la semaine dernière au centre communautaire de la rue Saint-Georges à Windsor. C’était l’occasion de remettre les bourses de 800 $ aux étudiants qui ont effectué un stage au cours de la saison estivale.

Organisé par Le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, le gala met un terme cette année au programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi. Cette soirée récompense les étudiants qui ont participé au programme et qui ont fait preuve de détermination et de persévérance au sein de leurs stages et emplois étudiants.

« Le principal objectif du gala est de féliciter nos jeunes pour leur engagement au cours de l’été. De notre côté, nous sommes vraiment très heureuses d’avoir eu la chance de chapeauter ce projet. Ce fut une première pour nous deux, l’aventure a été haute en couleur et riche en émotions, mais nous sommes très fières de ce qui a été accompli », souligne Allyson Vega Letendre, du Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson.

Ainsi, 29 jeunes ont reçu leur certificat accompagné de la bourse. Plus de 100 personnes ont assisté à la cérémonie. Julie Gosselin et Allyson Vega Letendre, du Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, ont animé le gala.

Après la remise des bourses, les responsables de l’événement ont tenu à souligner la collaboration d’un employeur exemplaire. Cette année, c’est l’organisme Valcourt 2030 qui a gagné la palme. « Ainsi, nous avons mis de l’avant les bonnes pratiques d’un employeur de la région », précise Allyson Vega Letendre.

« Nous considérons que le gala est un véritable succès. Il correspond à nos attentes. Nous étions assez fières surtout que c’était une première expérience pour ma collègue (Julie Gosselin) et moi », soutient Mme Vega Letendre.

Le programme était financé par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, par la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François et par les municipalités du Val-Saint-François.

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi permet à des jeunes âgés de 14 et 16 ans de vivre un processus d’embauche avec entrevue et une première expérience de travail. Cela s’effectue par le biais d’un stage de 80 heures dans un organisme à but non lucratif. En échange de leur implication, les jeunes se voient octroyer une bourse de 800 $.

L’équipe du CJE Johnson accompagne les personnes âgées de 16 à 35 ans. Cet accompagnement peut se faire au niveau de la recherche d’emploi, du retour aux études, du choix de carrière, de l’accompagnement psychosocial et plus encore.